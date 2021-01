Det er slut: Kan ikke længere købes i Danmark

Efter et kort comeback var det fra årsskiftet slut med officiel import af bilmærket til Danmark

Husker du det koreanske bilmærke Ssangyong? Det havde en smule medvind i 00'erne, da det hev flere forskellige bilmodeller til Danmark.

Der var blandt andet tale om den store SUV, kaldet Rexton, som var skruet sammen med udgået Mercedes-Benz-teknik, mens også den iøjnefaldende kolos Ssangyong Rodius solgte hæderligt.

Mærket havde blandt andet en forholdsvis høj vækst, fordi de i midten af 00'erne sad på op mod 20 procent af salget af campere i Danmark. En omlægning af afgiften for campere og gulpladebiler i 2007 lagde dog et låg på alle salgsaktiviteter for Ssangyong, og derfor trak mærket sig efterfølgende fra Danmark.

I 2017 blev bilmærket relanceret i Danmark, da bilimportøren Nic. Christiansen Gruppen fra Kolding besluttede at hive mærket ind i Danmark igen.

Blot et par år senere i 2019 meldte Nic. Christiansen Gruppen dog ud, at det ved udgangen af 2020 ville være slut med officiel import af Ssangyong-biler til Danmark igen.

Da Nic. Christiansen Gruppen også står for importen af Ssangyong-biler til Sverige, var det fra årsskiftet også slut med de koreanske biler hos vores svenske naboer.

Aldrig set før: Disse biler jagtede danskerne

Artiklen fortsætter under billedet ...

Særligt Rexton-modellen blev billedet på Ssangyongs fremgang i 00'erne. Arkivfoto: Carl Buus

Kan stadig serviceres

Da Ssangyong vendte tilbage til det danske marked, var det med SUV-modellerne Luvi og XLV, men da modellerne kørte med store, forbrugende dieselmotorer og desuden var baseret på ældre konstruktioner, kom salget aldrig rigtig i gang i Danmark.

I dag kører der mellem 500 og 600 Ssangyong-biler rundt på danske plader. Flere af dem har stadig fabriksgaranti, da Ssangyong kørte med garanti på 5 år/150.000 km. Ejerne af Ssangyong-biler kan ifølge Jyllands-Posten stadig få service og garantidækning hos landets fire forhandlere.

I skrivende stund er der blot otte brugte Ssangyong-personbiler og 10 forskellige varebiler fra det koreanske mærke til salg på Bilbasen.

Sælger mange elbiler: Nu vil de tredoble