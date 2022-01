Det kan du kun se på denne motorvej

Ved en motorvej tæt ved Kolding kan du støde på et særligt syn

Trafikstøj og særligt den støj, der er ved motorveje, er en udfordring for alle dem, der bor i nærheden af en stærkt trafikeret vej.

Nu har Vejdirektoratet sat gang i et nyt forsøg på Sønderjyske Motorvej ved Tapsøre lidt syd for Kolding. Tilbage i 2019 blev en støjskærm sat op på strækningen, men nu har Vejdirektoratet sat gang i en optimering af skærmen, da borgerne i Tapsøe ikke har været tilfredse med effekten af støjskærmen.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Som et forsøg har Vejdirektoratet derfor nu monteret en skærmtop på den eksisterende støjskærm - en såkaldt tophat.

Målet er at nedbringe støjen fra motorvejen yderligere.

- Vi har faktisk allerede prøvet denne løsningsmodel før ved et midlertidigt og mindre forsøg ved Mørkhøj i Gladsaxe, og det var med et positivt resultat. Vi håber at kunne opnå tilsvarende resultater i Tapsøre, siger Dorthe Hvid, som er projektleder i Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet forventer ikke, at den tophatten kan udrette mirakler i forhold til støjen, men tror på, at den kan reducere larmen en anelse. Foto: Vejdirektoratet

På baggrund af erfaringerne fra Gladsaxe vurderer Vejdirektoratet, at der vil kunne opnås en støjreduktion på cirka 3 dB ved syv boliger, der ligger umiddelbart bag skærmen, og cirka 1,5 dB yderligere støjreduktion ved tre boliger cirka 150 meter bag skærmen i Tapsøre.

- Vi er klar over, at tophatten ikke i sig selv medfører en væsentlig støjreduktion, men hvis vi fremadrettet kan anvende sådan nogle løsninger og få en smule ekstra effekt ud af støjskærme, så er det også positivt, siger Dorthe Hvid.

Vejdirektoratet vil i løbet af de kommende måneder foretage støjmålinger for at vurdere effekten af tophatten.