Det kniber med udtalen: Her skifter Citroën navn

Det franske bilmærke har valgt at skifte navn i Tyskland, da mange tyskere angiveligt har svært ved at udtale det

- Se far, der er en Citroén og en Peugøjt!

Navnene på de franske bilmærker kan være svære at udtale for kunder uden fransk ophav og eksamen, og det tager man nu konsekvensen af i Tyskland. Her har den franske bilproducent valgt at skifte navn til Zitrön.

Et navn, der ifølge producenten selv er nemmere for tyske købere at udtale.

Navneforandringen er allerede gennemført på forsiden af Citroëns tyske hjemmeside, hvor en kort video er lagt op for at promovere beslutningen. Også på Twitter har man reklameret for det nye navn med ordene: 'Enden på en æra i Tyskland'.

Det skriver Stuttgarter Zeitung og nyhedsbureauet AFP.

Pöscho og Röno

Zitrön-navnet introduceres i forbindelse med Citroëns 100 års fødselsdag, og spørger man chefen for Citroën i Tyskland, Wolfgang Schlimme, løser det en problemstilling, som de tyske bilkøbere har kæmpet med helt fra starten.

- Citroën bliver i år 100 år gammel - 100 år, hvor folk i Tyskland har forsøgt at udtale vores navn rigtigt, siger han ifølge Stuttgarter Zeitung.

På Twitter har brugerne taget mod det nye navn med lige dele forundring og begejstring. Mens nogle spørger, om der er tale om en forsinket aprilsnar, har andre kastet sig over at give Peugeot og Renault lignende navne: Eksempelvis 'Pöscho' og 'Röno'.

Selv om navneforandringen lugter af et PR-stunt i anledning af mærkets fødselsdag, ser Zitrön-navnet ikke umiddelbart ud til at have en udløbsdato.

Klikker man sig dybere ind på mærkets tyske hjemmeside, står det dog hurtigt klart, at samtlige bilmodeller stadig bærer det gamle navn.

