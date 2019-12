Det skal du huske i et færdselsuheld

At være involveret i en færdselsuheld er aldrig en rar oplevelse, men heldigvis hjælper den lovpligtige ansvarsforsikring til, at det ikke økonomisk bliver en ubehagelig erfaring at køre galt. Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker nemlig, hvis man som bilejer laver skader på en anden bil. På samme måde er man selv dækket, hvis andre kører ind i én.

Alligevel ser FDM eksempler på, at bilister ændrer forklaring og efterfølgende afviser deres skyld i et uheld. Derfor er det vigtigt, at man ikke bare får modpartens kontaktoplysninger, men også eventuelle vidners. Det skriver FDMs medlemsmagasin Motor.

- Hvis parterne er uenige om, at de stødte sammen, kan man som udgangspunkt ikke forvente, at modpartens forsikringsselskab vil erstatte ens skader. Derfor er det vigtigt, at man også har vidner, som efterfølgende kan bekræfte hændelsesforløbet, siger Casper Schad, advokat i FDM, i en pressemeddelelse fra FDM.

- Man kan godt forestille sig en situation, hvor en modpart enten ændrer forklaring eller helt afviser at have været involveret i et uheld for at slippe for at betale en eventuel selvrisiko. Har man ikke vidner, kan det blive svært at påvise, at man er blevet påkørt. Derfor kan vidner være en afgørende hjælp, siger Schad.

Se også: Livsfarligt at lade være: Sådan spænder du hunden fast i bilen

Afgør ikke skyldsspørgsmålet

FDM understreger altså, at det er vigtigt, at man prøver at indhente kontaktoplysninger på vidner, som har set det uheld, man har været indblandet i.

Til gengæld skal man ikke gå i gang med at placere skylden for uheldet. Det er nemlig alene op til parternes forsikringsselskaber at afgøre, hvem der er skyld i uheldet, og hvordan ansvaret skal fordeles.

- Det kan virke ulogisk, særligt hvis begge parter er enige om, hvad der er sket. Men der er faste regler, der siger, at man ikke kan eller må påtage sig et erstatningsansvar på vegne af forsikringsselskabet. Så selvom man i situationen indrømmer sin skyld, kan selskaberne godt efterfølgende vurdere noget andet, siger Casper Schad.

Er man skyld i et uheld, vil det være ens kaskoforsikring, der dækker skaderne på ens egen bil.

Se også: Har du oplevet det? Dette problem er stigende i trafikken