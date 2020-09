Det vil nyt forslag om afgifter betyde for brugte biler

Mandag præsenterede elbilkommissionen, den såkaldte Eldrupkommission, en række anbefalinger til, hvordan der kan komme flere elbiler ud på de danske veje.

Den mest ambitiøse af anbefalingerne vil sikre 1.000.000 lavemissionsbiler på de danske veje i 2030.

Anbefalingerne er delt op i fire modeller, hvor den mindst ambitiøse model i forhold at få flere elbiler ud på vejene, vil sikre 500.000 lavemissionsbiler på vejene i 2030. Model to vil give 600.000 elbiler på vejene i 2030, model tre vil give 750.000 elbiler på vejene i 2030, mens model fire, den mest ambitiøse, som nævnt vil give 1.000.000 elbiler på vejene i 2030.

I alle fire modeller bliver det dyrere at være ejer af en benzin- og dieselbil, men trods det er scenarierne alle fornuftige set i forhold til brugtbilmarkedet.

Sådan lyder meldingen fra Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen.

- For brugtbilmarkedet er det gode nyheder. Det medfører ikke så voldsomme forandringer som frygtet, men det er klart, at de markant brændstofforbrugende biler vil blive ramt af det her. Derfor er anbefalingen stadig, at man afhænder sin gamle dieselbil, og skifter til en nyere model, da værditabene alt andet lige vil stige markant som følge af de forslåede forandringer, siger Jan Lang i en pressemeddelelse.

Massiv forskel

Model tre med 750.000 elbiler på danske veje i 2030 er ifølge kommissionen selv den mest anbefalelsesværdige. Modellen indeholder blandt andet en stigning af brændstofafgifterne på én krone plus moms.

Det er faktisk det forslag, som Jan Lang er mest overrasket over.

- Benzinafgiften i dag er 4,617 kr. plus moms, og dieselafgiften er 3,215 kr. plus moms. En forøgelse af dem med én krone plus moms gør en massiv forskel i driften af de almindelige biler, siger Jan Lang.

Markedsanalytikeren har regnet på, hvad det vil betyde i kroner og øre. For en benzinbil med en brændstoføkonomi på 15 km/l og 20.000 km kørsel årligt, vil det betyde, at det i model tre vil koste ejeren cirka 2000 kr. ekstra om året at køre de 20.000 km. For en dieselbil, der kører 20 km/l og med 20.000 km kørsel årligt, er det cirka 1300 kr ekstra om året.

