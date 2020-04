Dette bilmærke er billigst at forsikre

Er det vigtigt for dig at holde de faste udgifter nede, når du skal købe en bil, kan det være, du skal læse med her.

Sammenligningsportalen Samlino.dk har nemlig kastet sig ud i en sammenligning af, hvor meget det herhjemme typisk koster at forsikre en bil hos 25 af de mest populære bilmærker.

Ansvars- og kaskoforsikring er en af de ting, der kan være med til at trække de faste udgifter til en bil op, så der kan være god grund til at sætte sig ind i, hvor man kan få den billigste aftale i hus.

Se også: Her skal bilister være ekstra opmærksomme: - Vis hensyn

Samlino.dk har fundet priserne ved at gennemgå mindst 1000 opslag fra sitets brugere inden for hvert mærke for at udregne gennemsnittet. Priserne er baseret på mange forskellige brugeres opslag på Samlino.dk, hvor det er muligt at sammenligne flere forskellige forsikringsselskabers priser på baggrund af oplysninger såsom alder, antal kørte kilometer om året, bil, selvrisiko med videre.

Opgørelsen fra Samlino viser, at det billigste mærke at ansvars - og kaskoforsikre er italienske Fiat.

Den gennemsnitlige pris for at forsikre en Fiat er 3292 kr. årligt, hvilket vil sige cirka 274 kr. pr. måned. Dernæst følger Chevrolet og Citroën med en gennemsnitlig årlig pris på henholdsvis 3298 kr. og 3340 kr.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Her er de 10 billigste bilmærker at forsikre 1. Fiat - 3292 kr. pr. år 2. Chevrolet - 3298 kr. pr. år 3. Citroën - 3340 kr. pr. år 4. Dacia - 3376 kr. pr. år 5. Hyundai - 3398 kr. pr. år 6. Kia - 3401 kr. pr. år 7. Suzuki - 3412 kr. pr. år 8. Skoda - 3455 kr. pr. år 9. Opel - 3658 kr. pr. år 10. Honda - 3676 kr. pr. år Kilde: Samlino.dk

Tesla er dyrest

I den dyre ende af prislisten finder vi de elektriske Teslaer, som ifølge Samlino.dk er det dyreste mærke at forsikre.

Gennemsnitligt koster det 13.000 kr. om året at få ansvars- og kaskoforsikring på en Telsa. Det vil sige, at den månedlige pris er 1083 kr.

Næstdyreste bilmærke at forsikre ifølge Samlino er BMW, der årligt gennemsnitligt koster 7384 kr. Hernæst følger Audi og Mercedes-Benz med årlige priser på henholdsvis 5943 kr. og 5740 kr.

Ikke overraskende er det altså de dyre prestigemærker, som koster mest at forsikre, mens de typisk billigere bilmærker er billigst at forsikre.

Se også: Ankenævn får flere klager fra danske bilejere