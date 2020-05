Dette bilmærke er vi mest tilfredse med

Hvis man gerne vil ud og købe ny eller brugt bil, og man ikke har en forkærlighed for et bestemt mærke, kan det måske hjælpe på afklaringen at kigge på, hvor tilfredse bilejere er med lige præcis det mærke, som de kører rundt i.

Det kan du blive klogere på i årets store AutoIndex-undersøgelse, som FDM står bag, og som undersøger mere end 23.000 danskeres tilfredshed med deres bilmærke. Undersøgelsen måler på selve bilen, forhandleren og værkstedet.

Tesla og Dacia er for første gang med i AutoIndex-undersøgelsen, der viser, at bilejernes samlede tilfredshed med deres biler er steget. BMW topper for niende gang i træk listen som bilmærket med de mest tilfredse ejere.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

BMW indtager pladsen med de mest tilfredse bilejere foran Mercedes-Benz og Volvo, mens Fiat igen er mærket med de mindst tilfredse bilejere.

De nye mærker i form af Tesla og Dacia har for første gang fundet vej til AutoIndex. Begge bilmærker har været på det danske marked i flere år, men det er først nu, at der er tilstrækkeligt mange svar fra bilejere med modeller fra flere årgange til, at de to mærker kan repræsenteres med statistisk sikkerhed.

Dacia lander på en samlet 19. plads ud af de 23 bilmærker, som er med, mens Tesla stryger ind på en samlet 6. plads.

- Tesla laver nogle spændende og velkørende biler, som ejerne er begejstret for. Der er blandt Tesla-ejere også en stor loyalitet over for mærket. Derfor overrasker det ikke, at bilmærket ligger i top, når det gælder vurderingen af selve bilen, siger Bo Christian Koch, chefredaktør på FDMs medlemsmagasin Motor.

Her kan du se, hvordan bilmærkerne placerer sig. Grafik: FDM

Her halter det

Det er dog ikke på alle punkter, at Tesla-ejerne udtrykker tilfredshed med det amerikanske elbilmærke. Når det gælder vurderingen af Teslas værksteder og forhandlere, ligger mærket enten helt i bund eller næstsidst blandt de 23 bilmærker.

- Modsat andre bilmærker har Tesla ikke et egentligt forhandlernet med den kundekontakt og service, det giver. Samtidig er man som Tesla-ejer reelt låst til mærkets værksteder, der har haft svært ved at følge med, og ventetiden på reparationer og udbedring af fejl har været lang. Det står ikke mål med prisen, og det skuffer bilejerne, siger Bo Christian Koch.

- Tesla er den mest solgte elbil herhjemme og kan forvente at få flere kritiske bilejere de kommende år. Derfor bør de også oppe sig, så det ikke kun er selve bilen og mærket, der begejstrer, men i lige så høj grad oplevelsen af alt det udenom, siger han.

Modsat Tesla har Dacia markedsført sig som lavprisbil. Derfor er placeringen i den tunge ende heller ikke overraskende.

- Selvom Dacia henvender sig til en helt andet type kunder end Tesla, kan det stadig være svært at indfri forventningerne. For selvom man køber en relativ billig bil, skuffer kvaliteten alligevel mange. Til gengæld klarer Dacia sig næsten hæderligt, når det gælder ejernes oplevelse af mærkets forhandlere og værksteder. Her ligger de kun lige under gennemsnittet og langt over Tesla, siger Bo Christian Koch.

AutoIndex er gennemført af Loyalty Group for FDM blandt 23.000 danske bilejere. Undersøgelsen er gennemført i perioden januar-marts 2020. I det samlede svar vægtes bilens kvaliteter med 40 procent, mens vurderingen af værksted, forhandler og loyalitet over for mærket vægtes med hver 20 procent.

