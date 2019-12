Dette bilmærke mister mindst værdi

Så snart du forlader forhandleren i din nye bil, så falder bilens værdi meget hurtigt. Det såkaldte værditab er ubetinget den største del af en bils totaløkonomi, så derfor gør det en stor forskel om afskrivningsprocenten er 50 eller 40. Bilbasen har analyseret værditabene, og har en god nyhed til bilejerne.

Det oplyser Bilbasen i en pressemeddelelse.

- Den gode nyhed er, at bilen generelt har et rekordlavt værditab i år. Det skyldes to ting. Dels er priserne på både nye og brugte biler faldet fra 2015 til 2017, og herefter har prisudviklingen stabiliseret sig. Det er godt for såvel købere som sælgere, fordi de ved hvilke priser, der kan købes og sælges til, så samlet er værditabet på et rekordlavt niveau, siger Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen.

Han oplyser, at for de mest populære modeller fra de mest efterspurgte bilmærker vil afskrivningen være under 45 procent, hvor den for få år siden var omkring 50 procent over tre år og 60.000 kilometers kørsel.

Køb denne bilmodel

Hvad skal du så kigge efter, hvis du vil vælge en bilmodel, hvor værditabet er lavt?

Ifølge Bilbasen er det gode råd at købe en bil, der er efterspurgt af så mange så muligt, når den skal sælges igen.

På den baggrund er en sort stationcar i mellemklassen med en mellemstor benzinmotor det bedste valg. Her kan man komme ned i værditab omkring 40 procent, hvilket er rekordlavt. Vælger man omvendt en bilmodel, der appellerer til væsentlig færre bilkøbere, stiger afskrivningen. En tre-dørs GTI-model med store fælge og mange hestekræfter taber mellem 50 og 55 procent på tre år.

Når Jan Lang skal pege på et bestemt bilmærke, så lander svaret på tjekkiske Skoda.

Skoda har gennem en årrække været et godt køb, set i forhold til værditabet, og igen i år placerer det tjekkiske mærke fra VW-koncernen sig som det mest værdifaste bilmærke.

- Det er kendetegnende for Skoda, at de på det danske marked har en konservativ prisstrategi, der medfører, at ejerne alt andet lige har rigtig gode forudsætninger for at vurdere deres værditab, siger Jan Lang.

Han påpeger, at det har afgørende betydning for bilkøberne i forhold til værditabet, at de trygt kan købe en af bilerne og vide, at den ikke bliver sat 30.000 kroner ned måneden efter. Samtidig forplanter prisstrategien sig på brugtbilmarkedet, hvor gensalgsprisen over årene også bliver højere.

Benzin er bedst

I de senere år har de danske bilkøbere valgt benzinbiler fremfor dieselbiler. Derfor er afskrivningsforholdet mellem de to motortyper forskudt til fordel for benzinbilerne.

- Tidligere var en dieselbil mere værdifast end benzinbilen, men det har ændret sig. Den primære årsag hertil er, at efterspørgslen er stor efter såvel nye som brugte benzinbiler, og derfor falder værditabene, siger Jan Lang.

Han uddyber, at det især er de ældre dieselbiler, der taber i værdi i øjeblikket. Nyere dieselbiler under fire år taber det samme som nyere benzinbiler.

