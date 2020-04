Dette får os til at købe en elbil - og dette afholder os fra det

Særligt hensynet til miljøet kan få europæiske forbrugere til at overveje at købe en elbil, viser en ny undersøgelse

Hvad kan de få europæiske forbrugere til at overveje at købe en elbil? Og hvilke barrierer står i vejen?

Det har analyseinstituttet Yougov undersøgt.

YouGov har spurgt en lang række europæere, hvad de vurderer, der motiverer til at købe elbiler, og hvad der afholder folk fra at gøre det.

I undersøgelsen svarer 53 procent af de adspurgte indledningsvis, at de i dag kører i en benzinbil, 33 procent svarer dieselbil, mens kun 3 procent tilkendegiver, at de kører i en elbil.

Se også: Nu bliver det lettere at lade elbilen på Bornholm

Når respondenterne fra blandt andet Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og Danmark skal svare på, hvad de vurderer som motiverende faktorer for at købe en elbil, peger 51 procent på, at elbiler er bedre for miljøet.

De adspurgte har haft mulighed for at afgive flere svar på samme spørgsmål, og yderligere 31 procent svarer, at de vurderer, at lavere driftsomkostninger til f.eks. vedligeholdelse og opladning vil være en motiverende faktor for at anskaffe en elbil.

29 procent svarer, at de ser elbiler som en fremtidssikring, når eksempelvis myndigheder indfører skrappere krav og forbud mod eksempelvis dieselbiler.

Mange har sikkert hørt, at elbiler slet ikke er mere miljøvenlige sammenlignet med benzin- eller dieselbiler, men den skulle altså være god nok. I et studie, som Ekstra Bladet fortalte om, konkluderede en række forskere, at gennem hele bilernes livscyklus - altså fra udvinding af råstoffer over produktion og til brug - udleder elbiler væsentligt mindre CO2 sammenlignet med biler, som kører på fossile brændstoffer, selvom strømmen til elbilerne også produceres med brug af fossile brændstoffer.

Prisen afholder

I Yougov-undersøgelsen er de adspurgte også blevet bedt om at pege på, hvad de tror, der generelt holder folk fra at købe elbiler.

Her har de også haft mulighed for at pege på flere ting, og 62 procent siger, at de tror, at omkostningerne forbundet med at købe en elbil - altså prisen - skræmmer.

58 procent svarer, at betænkeligheder i forhold til batteriernes levetid afholder køberne fra at investere i en elbil, mens 53 procent svarer, at begrænset tilgængelighed af ladestationer kan være en årsag.

Den nye europæiske undersøgelse bekræfter resultaterne i en dansk undersøgelse tilbage fra februar i år.

I den undersøgelse svarede 40 procent af danskerne, at prisen var den største forhindring til, hvorfor de ikke ville købe en elbil, mens 31 procent pegede på lettere lademuligheder.

Se også: Bilforhandlere forventer drastisk nedgang: - Det rammer hårdt