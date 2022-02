Dette får temperamentet til at koge i trafikken

Du er midt i en overhaling på en motorvej. En stor bil kommer i høj fart op bag din bil. Vedkommende er tydeligvis utålmodig og kører meget tæt på dig. Får det din puls til at stige?

Mange forskellige ting, som andre trafikanter foretager sig i trafikken, kan gøre os irriterede, og nu har Kantar Gallup for Gjensidige undersøgt, hvad vi bliver mest irriteret over hos medtrafikanterne. Det oplyser Gjensidige i en pressemeddelelse.

På en klar førsteplads findes uopmærksomhed under kørslen, som hele 38 procent af de adspurgte udpeger som den absolut største kilde til irritation.

- Uopmærksomhed er årsag til op imod hver anden dræbte i trafikken herhjemme, og derfor har der også været massive kampagner for at få folk til at lægge telefonen, når de kører, og indstille deres gps, når de holder stille. Så når man stadig oplever, at bilister fokuserer på andet end kørslen, så er det ikke kun irriterende, det er også decideret farligt, siger Henrik Sagild, som er skadedirektør i Gjensidige, i en pressemeddelelse.

Selvom for høj fart er en af de store dræbere i trafikken, er det ikke en af de ting i trafikken, der irriterer danskerne mest.

Faktisk er det kun fem procent af de adspurgte, der tilkendegiver, at de bliver mest irriteret over, at andre kører hurtigere end den tilladte hastighed.

På de efterfølgende pladser over de ting, der irriterer danskerne mest i trafikken, finder man manglende afstand til andre trafikanter, og bilister, der bliver liggende i ydersporet, som henholdsvis 27 og 14 procent af de adspurgte peger på som den mest irriterende adfærd.