Dette gider mange bilkøbere ikke længere

Et tryk på koblingen med venstrefoden, et solidt ryk med højrehånden i gearstangen, inden koblingen slippes igen, og turen fortsætter.

Den manøvre, hvor man selv skifter gear i en bil, er det ikke alle bilkøbere, der gider at bruge kræfter på længere. Flere og flere vælger nemlig automatgear, når de skal købe ny bil. Det viser nye salgstal fra bilgiganten Ford, der peger på, at tendensen er den samme i både Danmark og Europa.

Det oplyser Ford Danmark i en pressemeddelelse.

Over de seneste tre år er Fords antal af solgte personbiler og varebiler med automatgear i Europa nemlig blevet tredoblet. I 2017 var det kun 10,4 procent af nye Ford-biler i Europa, der blev solgt med automatgear. I 2019 steg andelen til 22,8 procent. I 2020 ser tendensen ud til at fortsætte med 31,3 procent for nye Ford-biler solgt i januar 2020.

- En af fordelene ved vores automatgear er, at det giver føreren mulighed for at drage nytte af de nyeste førerassistanceteknologier. Det gør alt lige fra parkering til start-stop-kørsel langt nemmere at håndtere. Og vi forventer, at automatgearets udbredelse fortsat vil stige fremover med elbilernes indtog, siger Roelant de Waard, vicepræsident for Marketing, Sales & Service hos Ford Europa, i pressemeddelelsen.

Se også: Her er den mest solgte elbil

Flere klasser

Fords opgørelse viser, at automatgearets stigende popularitet især er vokset over de seneste tre år i både Danmark og Europa.

I 2017 var 26 procent af alle nye personbiler herhjemme udstyret med automatgear. I 2019 steg det til 42 procent, og tendensen fortsætter i 2020 med hele 53 procent til og med juni.

Fords europæiske tal viser samme tendens. I 2017 blev eksempelvis blot 8,6 procent af Fords personbiler i Europa købt med automatgear. I 2019 steg det til 23,4 procent, og tendensen fortsætter i år med hele 31,6 procent til og med januar 2020.

Automatgearets voksende popularitet har også indtaget de mindre bilklasser, så flere nu vælger automatgear i de mindre bilklasser.

Også blandt varebiler er der sket en stor stigning i valget af automatgear. I 2017 udgjorde procenten af danske varebiler solgt med automatgear 17,2 procent, som i 2019 steg til 27,7 procent. Tendensen fortsætter i 2020, hvor den fra januar til juni i år er steget til hele 33,7 procent.

Se også: Ford hiver kæmpe-SUV til Danmark: Koster over 1 million