Dette gør vi ekstra meget i år: - Det er helt exceptionelt

Mange danskere har udsigt til at holde sommerferie i Danmark på grund af covid-19-situationen sammenlignet med andre år, og det har gjort, at mange nu vælger at leje en bil til sommerferien, så de kan komme ud i landet.

Det oplyser Avis i en pressemeddelelse.

Anledningen for de øgede biludlejninger skal ses i lyset af, at rekordmange danskere forventes at holde sommerferie i Danmark på grund af de fortsatte rejserestriktioner.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 71 procent flere danskere har booket feriehuse i Danmark i juli i år sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, som ellers satte rekord.

Den øgede interesse for at holde ferie herhjemme mærkes altså også hos biludlejningsvirksomheden Avis, som har over 25 procent flere bookinger i hele juli fra danskere sammenlignet med sidste år.

- Vi udlejer normalt mange biler til danskere hen over sommeren, men i år er det helt exceptionelt. Omstændighederne gør, at der er stor interesse for at tage på roadtrip i Danmark i lejebil, og heldigvis er der mange fantastiske steder, som ligger i kort køreafstand. Man kan sige, at danskerne får del i turisternes glæder, siger Andrew Smith, General Manager hos Avis Danmark.

Juli er populær

Det er særligt ugerne 29 og 30, som er populære hos de danske forbrugere.

Her lejer danskerne bil enten til weekendture eller en længere periode. Uge 29 er særligt populær i Jylland, mens der er reserveret flere lejebiler på Sjælland i uge 30.

Nogle danske håber måske fortsat på en ferie under mere sydlige himmelstrøg eller er usikre på, hvad ferien vil bringe. For at komme dem i møde har Avis valgt at fjerne bindingerne på alle reservationer i Danmark frem til 1. september, så man ikke er fanget, hvis ferieplanerne ændrer sig.

- Vi ved, at mange har svært ved at planlægge deres sommerferie i denne tid. Så for at give dem en bekymring mindre tilbyder vi hos Avis reservation af lejebil i sommeren uden binding, og det har danskerne taget rigtigt godt imod. Vi glæder os over at kunne hjælpe alle de danskere, som ikke normalt har adgang til bil, med at komme ud og opleve det danske sommerland i en lejebil, siger Andrew Smith.

