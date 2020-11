Dette har bilister svært ved

Når mørket falder på, kan bløde trafikanter være svære at se, når man sidder bag rattet af en bil.

I en ny undersøgelse erkender 9 ud af 10 af de danske bilister, at de har svært ved at se bløde trafikanter i mørket. Samtidig glemmer mange cyklister at have lys på cyklen, og dermed kan der opstå særdeles farlige situationer.

Det viser undersøgelsen lavet af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring.

I undersøgelsen svarer kun 10 procent nej til, om det som bilist er svært at se bløde trafikanter i vinterhalvåret, når det er mørkt.

Samtidig svarer 36 procent af de adspurgte ja til, at de som bilist har prøvet at overse en cyklist i trafikken, så det skabte en farlig situation.

- Som bilist har man ofte kort tid til at reagere på uforudsete hændelser i trafikken. Derfor er det vigtigt, at man let kan se andre trafikanter, især de bløde trafikanter, der er de mest skrøbelige, siger Henrik Sagild, direktør for Skade i Gjensidige.

- Hvis man har svært ved at se eksempelvis cyklister og fodgængere, må man som bilist være endnu mere opmærksom og tålmodig, når mørket har lagt sig, siger han.

Undlader lys

Ét er altså, at man som bilist skal være ekstra opmærksom på de bløde trafikanter i vinterhalvåret, men som cyklist skal man også selv sørge for at gøre sig synlig i trafikken.

Og det er ikke alle cyklister, som sørger for det, viser undersøgelsen.

I undersøgelsen svarer 12 procent af de adspurgte nej til, om de som cyklist bruger lygter i de mørke måneder.

- Gode cykellygter skal man kunne se på mindst 300 meters afstand, men vi hører desværre fra mange kunder og samarbejdspartnere, at de har rigtig svært ved at se cyklister, selvom de har lygter på. Derfor er det også vigtigt, at man som cyklist sørger for, at man har gode, stærke cykellygter, lovpligtige reflekser og måske andet, der kan gøre en mere synlig, for ingen har lyst til at være i et uheld, hverken som bilist eller cyklist, siger Henrik Sagild.

