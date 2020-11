Dette snyder bilisterne: - Kan føre til uheld

Nye biler bliver på papiret mere og mere sikre takket være bilproducenternes udvikling inden for blandt andet assistentsystemer. Men der er lang vej endnu, før potentialet i de mange nye assistentsystemer kan udnyttes fuldt ud, og flere af dem har småfejl.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Mange af de såkaldte ’Advanced Driver Assistant Systems’ (ADAS) er allerede i dag standard i mange nye biler, og fra 2022 bliver flere af dem et EU-krav i nye bilmodeller.

Systemerne gør, at bilerne blandt andet nu selv kan bremse for både bløde og hårde medtrafikanter, holde bilen i dens vognbane og tilpasse farten efter den tilladte hastighed.

Men mange af systemerne har småfejl, ligesom der endnu mangler egentlige minimumskrav til systemerne. Desuden er både forbrugernes og bilforhandlernes kendskab til og viden om assistentsystemerne ikke altid tilstrækkelig. Det er konklusionen i en ny stor europæisk rapport ’How to maximize their road safety benefits of ADAS’, som blandt andre FDM har været med til at udarbejde.

- Der er ingen tvivl om, at nye assistentsystemer som f.eks. automatisk nødbremse allerede har forbedret trafiksikkerheden markant. Men som både FDM og sikkerhedssamarbejdet Euro NCAP tidligere har påvist, og som rapporten også dokumenterer, har systemerne deres begrænsninger og virker ikke altid godt nok. Det kan give en falsk tryghed bag rattet, siger Lone Otto, leder af FDMs tekniske rådgivning.

Lone Otte har desuden som formand for FIA’s tekniske ADAS-arbejdsgruppe været med til at udarbejde rapporten.

Danskerne er vilde med den: Elbil har tårnhøj sikkerhed

Dårligt kendskab

Rapporten, som har undersøgt 9000 europæiske bilisters kendskab til og erfaring med assistentsystemerne, viser desuden, at mange bilister har for dårligt kendskab til systemerne, hvilket blandt andet afspejler sig i, at bilisterne fejlagtigt har opfattelsen af, at deres biler bliver mere selvkørende takket være systemerne.

Undersøgelsen viser, at 70 procent overvurderer deres forståelse af, hvor godt systemerne virker, mens kun 69 procent svarer, at systemerne fungerer, som de havde forventet. Så godt som alle, 99 procent, svarer, at de ikke modtog nogen særskilt uddannelse i systemerne i forbindelse med bilkøbet, men alene stolede på bilforhandlerens oplysninger om systemerne.

Nu er der højere krav til bilers sikkerhed: Denne bil imponerer

- Vores undersøgelse, der også omfatter danske bilejere, viser, at mange ikke ved, hvilke assistentsystemer deres bil har. Det største problem er dog, at mange tror, at de ved, hvordan systemerne virker, uden at kende deres begrænsninger. I værste fald kan det føre til uheld, siger Lone Otto.

- Derfor venter der en opgave for bilproducenterne og -forhandlerne, der skal blive bedre til at informere om assistentsystemerne. Men som bilejer har man selvfølgelig også selv et ansvar for at sætte sig ind i sin nye bils egenskaber. Det er et spørgsmål om sikkerhed, siger hun.

Disse biler har de bedste systemer