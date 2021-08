Dieselbiler er bedre end deres ry

Vil du køre grønt, skal du gå efter en elbil. Det bliver endnu en gang slået fast i en ny Green NCAP-test, som også viser, at dieselbiler ikke er så store syndere, når det gælder udledninger, som de er blevet gjort til.

Det skriver FDM på baggrund af resultaterne fra Green NCAP, som er en europæisk organisation, der blev lanceret i 2019 som et samarbejde mellem de europæiske bilklubber, EU og en række myndigheder. Samarbejdet tester nye biler og vurderer, hvor grønne de er med en stjernevurdering fra 1-5

I den seneste test fra Green NCAP er tre forskellige biler blevet vurderet, nemlig elbilen Fiat 500, hybridbilen Honda Jazz og dieselbilen Peugeot 208.

Leverer hæderligt

Fiat 500 leverer testens klart bedste resultat og scorer topkarakter med maksimale fem stjerner. Herefter følger Honda Jazz med tre en halv stjerner, mens dieselbilen scorer tre stjerner.

Og netop sidstnævnte er måske det mest overraskende, for dieselbiler er over de seneste par år blevet set som de store syndere, hvad angår emissioner og luftforurening. Green NCAP betegner imidlertid Peugeotens resultat som 'et meget respektabelt resultat'.

Det skyldes blandt andet, at dieselbilens partikelfilter fungerer så godt, at 208'eren i kategorien 'Clean Air Index' udleder væsentligt færre skadelige stoffer, end den tilladte grænseværdi ligger på.

- Der var tidligere god grund til at være kritisk over for dieselbilers miljøegenskaber, men som testen viser, har producenterne nu fået bedre styr på bilernes efterbehandlingssystem. Sammen med en fornuftig energieffektivitet betyder det, at de bedste af de nyeste diesel- og hybridbiler sagtens kan være et grønt valg for dem, som har et kørselsbehov, hvor en elbil ikke rækker, siger Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør i FDM, til foreningens eget medie.