Dieselforbud er en realitet i Stockholm

Næsten et årti.

Så lang tid har Daniel Helldén, medlem af Miljøpartiet og viceborgmester i Stockholm, kæmpet for at få indført en miljøzone i den svenske hovedstad.

Onsdag blev den længe ventede ’Miljözon 2’, der strækker sig over den 2,5 kilometer lange Hornsgatan, så indviet.

Dermed er det ikke længere tilladt at befinde sig i området, hvis man sidder bag rattet i en ældre personbil, en let bus eller lastbil med benzin- eller dieselmotor, der ikke lever op til emissionsstandarderne Euro V eller VI.

Se også: Går udenom dieselforbud: Stor tysk by indfører 'grønne' vejbaner

Børnenes byrådsmedlem

Miljøparti-medlem Daniel Helldén, der ifølge lokalmediet Mitt Stockholm er en af de mest kontroversielle politikere i den svenske hovedstad og har en hadegruppe på Facebook, indleder et debatindlæg på Aftonbladet med at rette fokus på sammenhængen mellem luftforurening og astma hos børn.

- Børns lunger påvirkes negativt, hvis de bor i forurenede områder i løbet af deres første leveår, skriver viceborgmesteren og fortsætter:

- Ikke desto mindre diskuteres spørgsmålet om miljøzoner i Stockholm ud fra bilisternes perspektiv snarere end børnenes. Retten til at køre en beskidt bil med høje emissioner styrer retten til frisk luft og godt helbred.

Hornsgatan er en trafikal hovedpulsåre i Stockholm, hvor den fører gennem Södermalm, der forbinder Gamla Stan med den sydlige del af byen. Gaden er stærkt trafikeret og har i årevis haft problemer med luftforurening.

Koster mindre end 1 million

Stockholm er den første svenske by til at indføre en miljøzone, efter at den svenske regering i 2018 gav grønt lys til, at svenske byer kunne gøre sådan.

Dermed følger den svenske hovedstad i hælene på andre europæiske storbyer, som også har taget kampen op mod ældre dieselbiler. Især i Tyskland er den ene miljøzone skudt op efter den anden.

Svenske medier skriver, at andre svenske byer vil følge udviklingen i Stockholm nøje.

Mere end en halv million køretøjer er ifølge mestmotor.se berørt af ’Miljözon 2’, der har et prisskilt på omkring 700.000 danske kroner. Heraf vil tre fjerdedele blive brugt på en informationskampagne.

Stockholms politi står for at overvåge miljøzonen, hvor en overtrædelse af reglerne medfører en bøde på 700 danske kroner.

Se også: Ni byer har indført dieselforbud: Nu rammes den første tyske motorvej