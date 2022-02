Din bil er hårdt ramt lige nu

Det fugtige vejr, som hænger hen over Danmark for tiden, er ikke kun skidt for humøret - det går også ud over vores bilpark.

Masser af regnbyger, vand på vejene, tøsne og hagl kombineret med løbende nattefrost og måske vejsalt får i høj grad biler til at ruste. Hovedparten af rustskader grundlægges i vintermånederne, men mange danske bilejere har ikke fokus på at rustbeskytte deres biler.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Applus Bilsyn i februar blandt 1379 bilejere, oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen er det hver tredje bilejer, som tilkendegiver, at de aldrig får bilen rustbeskyttet.

- Betingelserne for rustskader på bilen er ekstra gode i fugtigt vejr, som det vi har nu. Fugten trænger gerne ind i alle hulrum, især under bilen, og rust opstår typisk på bilens for- og bagskærme, hjulophæng, samlinger og sammensvejsninger, bagklap, døre og i undervognen, siger John Gantzhorn, som er teknisk konsulent hos Applus Bilsyn.

Ældre biler skal beskyttes

Hos synskæden understreger de, at manglende rustbeskyttelse ikke nødvendigvis er problematisk for dig som bilejer.

- Sjælden eller slet ingen rustbeskyttelse behøver ikke at blive et problem, hvis ens bil er ny, eller man løbende skifter ud. Men gennemsnitsalderen på danske biler er knap ni år ifølge Danmarks Statistik, og er ens bil oppe i årene, så anbefaler vi, at man rustbeskytter den hvert andet år. Ældre, ubehandlede biler ruster, siger John Gantzhorn.

Ifølge ham er egentlig rustbeskyttelse den mest effektive måde at forebygge rust på en bil.