Discountbiler dumper på sikkerhed: 'Pivringe'

Dacias svar til FDM: Sandero sikreste bil til dato

Hos Groupe Renault Danmark, som omfatter Dacia i Danmark, er man 'uenige med FDM' og stiller sig uforstående over for, hvorfor FDM kalder sikkerheden i bilerne for 'pivringe'.

Her henviser Dacia til, at mærket af Euro NCAP får kritik for manglende aktive sikkerhedssystemer, men at selve bilen er sikker for passagererne ombord.

'Det basale, radar-baserede automatiske nødbremsesystem reagerer kun på andre køretøjer - som snart er et lovkrav - men det er ikke designet til at forhindre kollisioner med fodgængere eller cyklister, og der er ingen vejbaneassistent. Imidlertid er kollisionsbeskyttelsen respektabel med en præstation, der ville give bilen en fire-stjernet bedømmelse, hvis ikke det var for manglerne andre steder,' lyder det i Euro NCAPs bedømmelse.

Dacia understreger, at mærkets strategi altid har været at tilbyde god passiv sikkerhed for at beskytte passagererne i tilfælde et uheld.

'Dacia forbedrer år for år sikkerheden i bilerne, og Sandero er den sikreste bil til dato fra Dacia. Den bygger på samme platform som Clio og Captur, har seks airbags og meget god sikkerhed,' lyder det fra Søren Hyltoft, som er kommunikationschef hos Groupe Renault Danmark, til Ekstra Bladet i et mailsvar.

'Derfor er den samlede rating af den nye Dacia Sandero/Stepway kun 2 stjerner, på trods af, at den reelle passive beskyttelse - altså hvor sikkert den er konstrueret til at beskytte passagererne i tilfælde af sammenstød - er vurderet til fire stjerner,' lyder det fra Hyltoft.