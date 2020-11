Disse biler får flest stjerner for miljø

I mange år har vi været vant til, at vi har kunnet se, hvor sikre nye biler bliver vurderet til at være at det europæiske samarbejde Euro NCAP.

Sidste år kom en ny Green NCAP-test til verden, og her vurderes bilers klima- og miljøaftryk.

Nu er årets første Green NCAP-test, hvor hele 24 biler er blevet testet, klar.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Testen viser, at elbiler er det grønneste valg.

Der er nemlig topkarakter til de elektriske biler i den nye Green NCAP-test.

Ingen overraskelse

Målsætningen med testen er ifølge FDM at give forbrugerne et enkelt overblik over, hvor grønne bilerne er. Det sker med en stjernevurdering fra 1-5, helt som det kendes fra Euro NCAP’s sikkerhedstest. Dog tildeler Green NCAP også halve stjerner.

Af de 24 biler er det testens to elbiler, Hyundai Kona og Renault Zoe, der klarer sig bedst. Begge får fem grønne stjerner, mens testens 20 dieselbiler svinger mellem halvanden og tre stjerner. Heller ikke nogen af de otte benzinbiler klarer sig til mere end tre Green NCAP-stjerner.

- Det overrasker ikke, at elbiler, som ikke har nogen udledning under kørsel, klarer sig bedst. Ser man på testens øvrige biler, forholder det sig anderledes, siger Lone Otto, FDMs repræsentant i Green NCAP samarbejdet.

- Flere af de nyeste dieselbiler fremhæves ganske vist for en minimal udledning af skadelige stoffer som NOx’er og partikler. Til gengæld har de en dårlig energieffektivitet og høj udledning af drivhusgasser. Ligesom benzinbilerne betyder det, at de har et pænt stykke op til elbiler, som er det grønneste valg, siger hun.

Bilerne testes både i laboratorier og i virkeligheden ved forskellige temperaturer for at give det mest retvisende billede.

Det er planen, at Green NCAP-testen i fremtiden bliver endnu bedre, så så den også tager brændstof- og elproduktionen med i testen og på længere sigt hele bilens livscyklus fra produktion over brug til skrot.

I faktaboksen herunder kan du se, hvor mange stjerner de testede bilmodeller får.

Her er de grønneste biler Hyundai Kona - Elbil - 5,0 stjerner Renault Zoe R110 Z.E. (41 kWh) - Elbil - 5,0 stjerner Toyota C-HR 1.8 Hybrid - Benzin/Hybrid - 3,5 stjerner Mercedes-Benz C 220d 9G-Tronic - Diesel - 3,0 stjerner Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 - Benzin - 3,0 stjerner Peugeot 208 1.2 PureTech 100 - Benzin - 3,0 stjerner Renault Captur TCe 130 - Benzin - 3,0 stjerner Renault Clio TCe 100 - Benzin - 3,0 stjerner Seat Ibiza 1.0 TGI - Naturgas (CNG) - 3,0 stjerner VW Polo 1.0 TSI - Benzin - 3,0 stjerner BMW 320d - Diesel - 2,5 stjerner Dacia Duster Blue dCi 115 2WD - Diesel - 2,5 stjerner Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid - Benzin/Hybrid - 2,5 stjerner Nissan Qashqai 1.3 DIG-T - Benzin - 2,5 stjerner Peugeot 3008 1.5 BlueHDI 130 - Diesel - 2,5 stjerner Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet - Benzin - 2,5 stjerner VW Passat 2.0 TDI DSG - Diesel - 2,5 stjerner Audi A4 40 g-tron S tronic - Naturgas (CNG) - 2,0 stjerner Jeep Renegade 1.6 Multijet - Diesel - 2,0 stjerner Mazda CX-5 SKYACTIV-G 165 - Benzin - 2,0 stjerner Kia Sportage 1.6 CRDi 136 AWD - Diesel - 1,5 stjerner Mercedes-Benz V 250d 9g-tronic - Diesel - 1,5 stjerner Opel Zafira Life S 2.0 Diesel - Diesel - 1,5 stjerner VW Transporter 2.0 TDI - Diesel - 1,5 stjerner Kilde: Green NCAP

