Disse biler har de bedste systemer

Der er endnu lang vej til, at biler er helt selvkørende, viser ny Euro NCAP-test af assistent-systemer i ti biler

Når man sidder og bladrer katalogerne for nye biler igennem, kan man godt få det indtryk, at de efterhånden har så mange sikkerheds- og assistentsystemer, at de næsten kan køre selv.

Men kan man overhovedet regne med systemerne? En ny test, som Euro NCAP står bag, har undersøgt førerassistentsystemerne i ti forskellige biler, og konklusionen er, at mange nye biler slet ikke er så selvkørende, som de kan give indtryk af.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Det er anden gang, at Euro NCAP tester assistentsystemer i nye biler, og i denne test har der været fokus på den såkaldte 'Highway Assist', der sørger for, at bilen holder en jævn fart og sikker afstand til bilerne foran, ved at kombinere bilens vognbaneassistent og adaptive fartpilot.

- Formålet med testen er at gøre forbrugerne mere opmærksomme på systemerne, hvordan de virker og deres begrænsninger, men også at undersøge samspillet mellem system og fører. For som navnet antyder, skal assistent-systemerne kun assistere og ikke overtage styringen. Det er ikke alle testens biler, der klarer det lige godt, siger Søren W. Rasmussen, FDMs repræsentant i Euro NCAP.

- Et eksempel er Tesla Model 3. Her er forholdet mellem bil og fører noget samspilsramt. Enten kører bilen selv, eller også kører føreren. Der er ikke tale om, at bilen blot assisterer føreren, og det trækker ned, siger han.

Kan komme til kort

Euro NCAP har testet systemerne i flere forskellige scenarier, og det inkluderer blandt andet, at de har testet, hvordan bilernes sikkerhedssystemer, som f.eks. nødbremsen, reagerer, hvis der opstår en farlig situation.

- Mange af de testede Highway Assists har en god balance mellem system og fører. Til gengæld kommer flere af bilernes sikkerhedssystemer til kort, når de skal gribe ind og måske forhindre en ulykke i at ske, siger Søren W. Rasmussen.

- Et eksempel, der samtidig viser, hvor hurtigt udviklingen går, er Volvo V60. Hvor den udmærkede sig for bare få år siden, opnår den i dag kun en gennemsnitlig bedømmelse. Også populære biler som Renault Clio, Peugeot 2008 og Nissan Juke har et godt samspil mellem fører og system, men sikkerhedssystemerne mangler det sidste, når det bliver kritisk, siger Søren W. Rasmussen.

Den aktuelle test af assistentsystemerne er en videreudvikling af Euro NCAP’s første test fra 2018, og Euro NCAP har siden udviklet en firetrins-bedømmelse: Basis, Middel, God og Meget god.

Sådan klarer bilerne sig Meget god

- Audi Q8 - BMW 3-serie - Mercedes-Benz GLE God

- Ford Kuga Middel

- Nissan Juke - Tesla Model 3 - Volvo V60 - VW Passat Basis

- Peugeot 2008 - Renault Clio Kilde: Euro NCAP

