Disse biler køber vi flest af

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt købte de danske forbrugere flere opladelige biler i det forgangne år, altså enten elbiler eller plug-in hybridbiler, end nogensinde før.

Trods fremgangen er vi danskere dog stadig vildest med biler, som kører på enten benzin eller diesel, og det understreger ifølge Autobranchen Danmark, at den grønne omstilling tager tid.

Det skriver Autobranchen Danmark i en pressemeddelelse.

Ud af de lige under 200.000 nye personbiler, som kom på vejene i 2020, er 61 procent benzinbiler, 23 procent dieselbiler, mens 16 procent er enten elbiler eller plug-in hybridbiler.

- Danmark fik kort før julen 2020 nye bilafgifter, der skal sende langt flere grønne biler ud på de danske veje og gøre det dyrere at vælge en fossilbil. Bilsalgstallene viser dog, at vi har et stykke vej endnu, når seks ud af ti nye biler stadig sælges med benzinmotorer, siger Gitte Seeberg, adm. direktør i Autobranchen Danmark.

Flere har råd

Selvom over halvdelen af alle nye solgte biler i Danmark i fjor var med benzinmotor, hæfter man sig hos Autobranchen Danmark ved, at udviklingen viser, at flere og flere vælger en el- eller hybridbil.

- Salgsudviklingen viser, at flere danskere dels har råd til enten elbiler eller en plugin hybridbil og ikke mindst kan se en hverdag med opladning frem for optankning hænge sammen. Det er meget vigtigt, hvis vi skal helt i mål med den grønne omstilling af vores transportsektor, siger Gitte Seeberg.

I løbet af 2020 blev der indregistreret 14.234 elbiler og 18.248 plug-in hybridbiler.

For elbilerne svarer det til en stigning i salget på 157,7 procent i forhold til 2019, mens der for de opladelige hybridbiler er tale om en stigning på hele 369,7 procent i forhold til salget i 2019.

