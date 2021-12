Disse biler skal kæmpe om eftertragtet titel

Tirsdag blev elbilen Hyundai Ioniq 5 kåret som Årets Bil i Danmark. Men det er ikke den eneste titel, som den koreanske elbil kan ende med at løbe med i år.

Hyundai Ioniq 5 er nemlig én ud af syv forskellige bilmodeller, som er i finalen til kåringen af Årets Bil i Europa, den såkaldte Car of The Year-award.

Foruden Hyundai Ioniq 5 tæller finalefeltet bilerne Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane E-Tech og Skoda Enyaq iV.

Ud af syv biler er de seks rene elbiler, mens Peugeot 308 kan fås med flere forskellige drivliner, herunder som plug-in hybrid. I 2023 kommer den som ren elbil.

Det oprindelige finalefelt talte 39 forskellige bilmodeller, som nu er blevet skåret ned til syv af slagsen.

Car of the Year 2022 udpeges af en jury, som består af 61 motorjournalister fra Europa og et par tilstødende lande. Juryens eneste danske medlem er FDM's biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen, og han er godt tilfreds med finalefeltet.

- Fem af de syv biler var også at finde på min stemmeseddel, hvor jeg dog havde sat kryds ved Audi Q4 e-tron i stedet for Skoda Enyaq, og hvor jeg havde valgt at give det helt nye bilkoncept Lynk & Co en plads i finalen i stedet for Ford Mustang Mach-E, siger Søren W. Rasmussen til FDM.

- Så alt i alt er der en fin overensstemmelse mellem mit valg og de biler, den samlede jury sendte i finalen, siger han.

Den endelige vinder af titlen Car of The Year 2022 vil blive udpeget 28. februar.

I fjor vandt Toyota Yaris titlen som Car of The Year 2021.