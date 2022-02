Disse biler skal kæmpe om stor titel

Hvilken bil er den bedste i verden lige nu? Det udpeges hvert år med kåringen World Car of The Year, og nu er finalefeltet for 2022-kåringen fundet.

Det skriver Bil24.no.

World Car of The Year er den største pris, når det gælder kåringer af nye biler, og over 100 biljournalister er med i juryen.

Selvom vi endnu ikke ved, hvilken bil der bliver kåret som vinder for 2022, er vi nu blevet klogere på, hvilken nye bilmodeller der potentielt kan løbe med titlen. Feltet af kandidater er nemlig skåret ned fra 28 biler til et finalefelt på 10 biler.

Modellerne er Audi Q4 e-tron, Cupra Formentor, Ford Mustang Mach-E, Genesis G70, Honda Civic, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Tucson, Kia EV6, Lexus NX og Toyota GR86/Subaru BRZ.

Hyundai er det eneste bilmærke, som kan prale med at have to modeller med i finalefeltet, mens Toyota kan glæde sig over at have en model med selv samt en fra dattermærket Lexus.

Bag kåringen står 102 motorjournalister fra 33 forskellige lande.

Den endelige vinder af titlen som Årets Bil i Verden 2022 findes 13. april i forbindelse med New York International Auto Show. Inden da bliver selskabet skåret ned til tre finalister, som udpeges 15. marts.

Foruden kåringen af Årets Bil i Verden vil også Årets Elbil, Årets Urbane Bil, Årets Luksusbil, Årets Performancebil og Årets Design blive kåret.

Herhjemme blev Hyundai Ioniq 5 kåret som Årets Bil i Danmark 2022. I fjor vandt Volkswagen ID.4 titlen som Årets Bil i Verden.