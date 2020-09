Disse biler stiger og falder mest ved nye afgifter

Det bliver væsentligt dyrere at eje en række benzin- og dieselbiler og billigere at køre elbil, hvis elbilkommissionens anbefalinger gennemføres

I forbindelse med elbilkommissionens anbefalinger til, hvordan der kan komme flere elbiler ud på de danske veje frem mod 2030, har man udregnet, hvor meget dyrere eller billigere det vil blive at eje udvalgte bilmodeller set over 15 års ejerskab ud fra de fire anbefalede modeller, som kommissionen har præsenteret.

I model 1 er målet 500.000 lavemissionsbiler i 2030, i model 2 er målet 600.000 lavemissionsbiler i 2030, i model 3 er målet 750.000 lavemissionsbiler i 2030, og i model 4 er målet 1.000.000 lavemissionsbiler i 2030.

De 15 års ejerskab af bilerne i udregningerne tæller registrerings-, udlignings- og ejerafgifter samt brændstofomkostninger.

Stor besparelse på Porsche

Den største besparelse får man på udvalgte el- og hybridmodeller, hvis politikerne beslutter sig for at indføre model 3, hvor afgiften på grønne biler sænkes, mens afgifterne til konventionelle biler hæves. Brændstofpriserne stiger desuden en krone pr. liter. Desuden er oplægget, at prisen hæves betragteligt for udledning af CO2 pr. km.

Her vil elbilen Porsche Taycan blive hele 861.100 kr. billigere at eje set over de 15 år, svarende til en årlig besparelse på 57.400 kr.

Den største prismæssige stigning i ejerskabet findes i model 4, hvor der indføres et tillæg til registreringsafgiften på 600 kr. pr. gram CO2 pr. km op til 125 gram. Derudover er det 1200 kroner pr. gram. Også her skal det blive dyrere at tanke benzin eller diesel. Her vil det i løbet af 15 års ejerskab koste 460.700 kr. ekstra at eje en Porsche Panamera, svarende til 30.700 kr. ekstra årligt.

Disse biler bliver dyrere Her er de fem bilmodeller, som står til at stige mest i samlede omkostninger set over 15 års ejerskab



1. Porsche Panamera (benzin) - stiger med 460.700 kr. 2. Ford Mustang (benzin) - stiger med 299.900 kr. 3. BMW Z4 (benzin) - stiger med 189.100 kr. 4. Audi A6 Avant (diesel) - stiger med 142.300 kr. 5. Mercedes E-klasse (diesel) - stiger med 139.800 kr. Kilde: Bilkommissionens anbefalinger, model 4

Disse biler bliver billigere Her er de fem bilmodeller, som står til at falde mest i samlede omkostninger set over 15 års ejerskab

1. Porsche Taycan (el) - falder med 861.100 kr. 2. Tesla Model X (el) - falder med 394.400 kr. 3. Tesla Model S (el) - falder med 320.500 kr. 4. Tesla Model 3 (el) - falder med 139.700 kr. 5. Mitsubishi Outlander PHEV (plug-in hybrid) - falder med 118.200 kr. Kilde: Bilkommissionens anbefalinger, model 3

