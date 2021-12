Disse bilmodeller er danskerne mest vilde med

Biler, som kan lades op, er populære. 45 procent af de nye biler, som kom på danske veje i november, kan lades op - enten som ren elbil eller som plug-in hybrid.

Men selvom det er elektrificerede biler, der står for en stor del af det samlede nybilsalg, skal man et stykke ned af listen over de mest populære bilmodeller i november for at finde en opladelig bil.

Det viser tal fra De Danske Bilimportører.

Øverst på listen over de mest solgte biler i november finder man således minibilen Hyundai i20, som 514 danskere har valgt at investere i. Hernæst følger Citroën C3 og Peugeot 208 med henholdsvis 412 og 366 eksemplarer.

De første tegn på opladelige biler skal man ned på fjerdepladsen for at finde. Det er nemlig Volvo XC40, der befinder sig her. 227 af i alt 366 solgte Volvo XC40 er 100 procent elektriske. Hernæst følger Peugeot 3008, som er blevet solgt i 351 eksemplarer. Heraf er 312 plug-in hybrider, hvilket gør modellen til den mest solgte plug-in hybrid i november.

Den mest populære elbil i november måned, Volkswagen ID.4, finder man på en niendeplads over de mest solgte bilmodeller i november.

De lige over 3000 elbiler, som kom på gaden i november, fordeler sig på en lang række af forskellige bilmodeller. Således er den mest solgte elbil VW ID.4 med 257 eksemplarer. Hernæst følger Ford Mustang Mach-E med 243 eksemplarer, mens Hyundai Ioniq 5 snupper tredjepladsen med 227 eksemplarer.