Disse brugte biler sælges på kun ti dage

De danske bilkøbere er meget interesserede i brugte eksemplarer af de såkaldte 'grønne' biler.

På Bilbasen.dk vises brugte elbiler hele ni gange mere end almindelige biler, og de mest populære modeller sælges på rekordtid.

Der er nemlig for alvor fart på brugtvognsmarkedet for el- og hybridbiler, der er præget af korte liggetider og stigende priser. Det viser en ny undersøgelse, som Spar Nord og Bilbasen står bag, oplyser Bilbasen og Spar Nord i en fælles pressemeddelelse.

Sælges på ti dage

Ifølge undersøgelsen sælges de mest populære elbilmodeller nu på blot ti dage, hvilket er hele 46 dage færre end gennemsnittet for brugte biler.

- Interessen for elbiler har for alvor taget til, og det smitter nu mærkbart af på brugtvognsmarkedet. Det gælder ikke kun for elbiler, men også for hybridbiler, der sammen med elbiler tegner sig for knap ni procent af samtlige sidevisninger på Bilbasen.dk. Det er ret markant med tanke på, at vi har cirka 600 elbiler og 1300 hybridbiler til salg mod 66.000 benzin- og dieselbiler, siger Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen.

- Udviklingen hænger blandt andet sammen med, at elbilerne er blevet betydeligt bedre end for blot få år siden. Flere fabrikanter har i dag fjerdegenerationsmodeller på markedet, og derudover er konkurrencen i markedet skærpet markant.

Tryghed

Den stigende interesse for brugte miljøbiler skyldes også, at det i dag er blevet mere trygt at købe en miljøbil end for få år siden, hvor det i langt højere grad var forbundet med en økonomisk risiko, forklarer cheføkonom hos Spar Nord, Jens Nyholm.

- Skal elbiler for alvor blive en succes, kræver det, at forbrugerne kan føle sig trygge ved at investere i en, og her spiller gensalgsværdien en afgørende rolle. Selvom de seneste mange års økonomiske opsving har givet danskerne flere penge mellem hænderne, er og bliver bilkøbet naturligvis fortsat en af de største investeringer for danskernes privatøkonomi, og derfor er økonomisk sikkerhed afgørende, hvis flere danskere skal hoppe med på den elektriske vogn, siger han.

- Derfor er udviklingen på brugtvognsmarkedet særligt interessant og vil sammen med blandt andet det øgede fokus på el- og hybridbiler fra bilfabrikanterne være med til at understøtte markedet yderligere over de kommende år, siger Jens Nyholm.

Noget kunne tyde på, at den danske bilpark, som ifølge Danmarks Statistik efter et par år med stilstand oplevede en rekordstor stigning i antallet af nyregistrerede elbiler i 2019 med 3.410 nye biler på gaden - 2.629 flere end i 2018 - vil blive grønnere i fremtiden.

- Vi forventer, at markedet for nye og brugte miljøbiler forsat vil vækste massivt og blive op til fire gange så stort om få år, inden vi formentlig ser en stabilisering i 2025, siger Jan Lang.

