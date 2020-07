Disse danskere er særligt vilde med elbiler

Færdes du rundt i hovedstadsområdet, er der langt større sandsynlighed for at møde en elbilejer sammenlignet med i Nordjylland.

Det viser en ny opgørelse fra De Danske Bilimportører, der har kortlagt antallet og andelen af elbiler i de forskellige regioner. Andelen af elbilejere i hovedstadsområdet svarer således til 41 procent af den totale bestand af elbiler, mens Nordjylland har færrest elbiler med syv procent af elbilerne i Danmark.

De store regionale forskelle skyldes særligt ladeinfrastrukturen, lyder vurderingen fra Mads Rørvig, der er adm. direktør i De Danske Bilimportører.

- Når vi kigger på et Danmarkskort over elbilejere i landet, kan vi konstatere, at der er regioner, der er mere tilbøjelige til at købe elbiler end andre. Årsagerne kan være mange. Jeg tror særligt det skyldes, at bilen er en vigtig og uundværlig del af hverdagen for mange mennesker, og derfor er der også høje krav til ladeinfrastrukturen hos de enkelte husstande - særligt i de områder, hvor bilen er helt nødvendigt for at kunne køre børnene i skole eller for at kunne komme på arbejde, siger han.

Midtjyderne vilde med elbiler

Danmarkskortet over elbilejere, som du kan se herunder, viser, at der cirka er 6000 elbilejere i hovedstadsområdet, mens Midtjylland har næstflest elbiler med cirka 4000 ejere. Dernæst har Syddanmark og Sjælland cirka 3000 elbilejere hver og udgør hhv. 13-14 procent af den samlede bestand. Nordjylland er dermed den region med færrest elbiler med cirka 2000 elbiler, og de udgør dermed kun syv procent af de privatejede elbiler i Danmark.

