Disse farlige bilister er der færre af: - Det er utroligt positivt

Mørket har sænket sig over motorvejen. Du kører med 130 km/t, men pludselig kan du se billygter komme mod dig i vejbanen. Hvad gør du?

Det livsfarlige scenarie har færre oplevet i 2019 sammenlignet med tidligere.

Antallet af spøgelsesbilister faldt nemlig markant i 2019 og befinder sig nu på det laveste niveau i 15 år. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Blot 88 spøgelsesbilister blev der indmeldt sidste år. Det er et fald på 17 procent i forhold til 2018 - hvor tallet også var meget lavt - og det er første gang siden 2005, at der bliver registreret under 100 spøgelsesbilister på et år.

- At møde en spøgelsesbilist må være noget af det værste, man kan opleve i trafikken. Derfor er det utroligt positivt, at vi ser færre af dem på vejene, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

- Vejdirektoratet har gennem årene prøvet forskellige tiltag for at dæmme op for antallet af spøgelsesbilister, og derfor skal vi fortsætte det gode arbejde, så vi kan fastholde den positive udvikling. For så længe der er spøgelsesbilister på vejene, er vi endnu ikke i mål, siger han.

Vellykket initiativ

Hos Vejdirektoratet mener afdelingsleder Ivar Sande, at et initiativ fra 2018 fra Vejdirektoratet kan være en del af forklaringen på det faldende antal spøgelsesbilister. I efteråret 2018 opsatte Vejdirektoratet stop-tavler i særlig lav højde ved motorvejsramper for at forhindre spøgelsesbilister i at køre den forkerte vej ned på motorvejen.

- Forskningen på området fortæller os, at påvirkede og demente trafikanter har en tendens til at kigge ned og til siden, når de kører, siger Ivar Sande.

- Og netop den type bilister er overrepræsenterede som spøgelsesbilister. Derfor opsatte vi i efteråret 2018 lavt-siddende stoptavler ved alle frakørselsramper herhjemme. Og det er min vurdering, at det blandt andet er effekten fra disse tavler, som vi kan aflæse i de nye tal, siger han.

Steget i Jylland

Selv om det generelt er gået den rigtige vej med antallet af spøgelsesbilister, viser tallene dog også, at antallet af spøgelsesbilister har været svagt stigende i Nord- Midt- og Vestjylland.

Det kan efter Ivar Sandes mening blandt andet forklares med, at den samlede motorvejslængde i den del af landet er forøget med cirka 20 procent siden 2015.

- Vi kan se, at der godt kan være lidt flere spøgelsesbilister op på de nye motorveje. Det plejer at stabilisere sig efter et stykke tid. Vi vil dog naturligvis holde skarpt øje med udviklingen på de nye motorveje og løbende vurdere, om der eventuelt er behov for nye tiltag, siger han.

Møder du en dag selv en spøgelsesbilist, skal du ifølge politiet sørge for at holde til højre. Spøgelsesbilisten tror typisk, at han eller hun befinder sig på en tosporet landevej og vil i de fleste tilfælde holde til højre i sin egen retning - altså køre i din overhalingsbane