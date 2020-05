Disse går vi især efter lige nu: - Man får meget for pengene

Hvor bilsalget umiddelbart efter coronanedlukningen af Danmark tog et drastisk dyk, er salget nu på vej op igen, og bilbranchen kan igen spore optimismen.

Nye tal fra Bilstatistik.dk viser, at hvor der i de tre uger fra 16. marts til 5. april blev solgt 28,4 procent færre brugte biler til private, end der gjorde i samme periode sidste år, blev der efterfølgende - fra 6. april til 10. maj - kun solgt 8,1 procent færre biler end året før.

I samme periode er antallet af besøgende på hjemmesiden hos et af Danmarks største bilhuse, Bjarne Nielsen Gruppen, der omfatter 11 bilhuse herunder Bilernes Hus i Silkeborg, også steget markant, og her nærmer især brugtvognssalget sig det normale niveau med hastige skridt.

Det oplyser Bjarne Nielsen Gruppen i en pressemeddelelse.

- I de første uger efter coronakrisen, oplevede vi et væsentligt fald i bilsalget, men det er tydeligt, at umiddelbart efter statsministeren i begyndelsen af april begyndte at tale om genåbning, skete der noget med optimismen. Og gennem de seneste uger ser det ud til, at tendensen har bidt sig fast, således at vi oplever et forbedret salg uge for uge, der nærmer sig, hvad vi havde i uge 10 og 11, inden epidemien brød ud, siger Bjarne Nielsen, der er direktør i Bjarne Nielsen Gruppen.

Tallene fra Bilstatistik.dk viser ligeledes, at især salget af de nyere brugte biler, som er mellem tre og fem år gamle, relativt hurtigt er kommet på rette vej efter en dårlig periode, da Covid-19 brød ud. I de tre uger fra 16. marts til 5. april blev der solgt 32,4 procent færre brugte biler i denne kategori, i forhold til samme periode sidste år. I de følgende uger fra 6. april til 10. maj, er der til sammenligning kun solgt 6 procent færre end året før.

- Når vi kigger på tallene fra vores elleve bilhuse, er der faktisk godt gang i salget igen. I denne tid, der jo for mange mennesker er præget af en vis usikkerhed, har det vist sig, at bilkøberne i høj grad vælger de nyere brugtvogne, især de tre- til femårige, hvor man får rigtig meget for pengene, forklarer Bjarne Nielsen.

Positive nyheder

Hos Autobranchen Danmark er de positive tendenser også blevet bemærket.

- Det stod klart, da Danmark lukkede ned i midten af marts, at vi kiggede ind i en kraftig opbremsning i bilsalget. Efterhånden som Danmark gradvist er åbnet op igen, ser vi efterhånden et godt salg blandt de brugte biler. Der er naturligvis nuancer hvor nogle forhandlere, bilmærker og årgange skiller sig ud, men overordnet er udviklingen positive nyheder for branchen, siger Gitte Seeberg, der er administrerende direktør i Autobranchen Danmark.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt har også Spar Nord og Bilbasen i samarbejde kigget på, hvordan coronakrisen ramte bilsalget.

Her var konklusionen også, at de brugte biler kom mere ind i varmen hos forbrugerne i forhold til normalt.

Ifølge cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm, er det naturligt, at markedet for brugte biler står stærkere over for nye biler i krisetider.

- Vi så samme billede under finanskrisen, og det skyldes, at danskerne bliver endnu mere forsigtige i deres bilkøb i sådanne perioder. En bil er en stor investering for langt de fleste danskere, og i usikre tider vægter den gode handel derfor endnu højere end normalt, sagde Jens Nyholm i den forbindelse.

