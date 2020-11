Disse grønne bilmærker er vi helt vilde med

- Det viser tydeligt, at vi er i fuld gang med den grønne omstilling, lyder det

Der er godt gang i salget af elektrificerede biler. Således lå salget af de grønne biler i form af elbiler og plug-in hybrider henholdsvis 234,5 og 285,5 procent højere ifølge De Danske Bilimportører end det tilsvarende salg i oktober måned 2019.

Men hvilke biler er det så, der har sørget for det høje salg af grønne biler?

For elbilerne er det høje salg fordelt på flere forskellige modeller. Den mest solgte elbil i oktober i år blev en Volkswagen ID.3. Der kom 187 nye eksemplarer af ID.3 på gaden i oktober.

Næstmest solgte elbil blev Kia Niro med 135 eksemplarer, efterfulgt af Hyundai Kona med 114 eksemplarer.

Her er de mest populære elbiler i oktober. Grafik: De Danske Bilimportører

Fransk hit

For de opladelige hybrider er den ellers meget populære Ford Kuga forsvundet ud af hitlisterne, og det skyldes, som Ekstra Bladet har fortalt om, at Ford har været tvunget til at stoppe salget på grund af fejl på batteriet.

Det har givet plads til andre plug-in hybrider, og mest solgte af slagsen i oktober blev Citroen C5 Aircross med 141 solgte eksemplarer. Næstmest solgte plug-in hybrid blev Mitsubishi Outlander med 134 eksemplarer, efterfulgt af Kia Niro med 118 stk.

Der var også godt gang i salget af plug-in hybrider. Grafik: De Danske Bilimportører

Dansker-darling mest solgte

Af de ikke elektrificerede biler blev den mest populære model i oktober måned Peugeot 208, som blev solgt i 625 eksemplarer.

Peugeot har også indtaget tredjepladsen over de mest solgte biler i oktober med 2008-modellen, som blev solgt i 395 eksemplarer. Toyota formåede at splitte de to Peugeot-modeller med Yaris med 411 nye eksemplarer.

