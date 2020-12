Disse nye love gælder for bilister fra årsskiftet

Traditionen tro træder flere nye love, der gælder for bilister og motorcyklister, i kraft ved årsskiftet, og overgangen til 2021 er ingen undtagelse.

FDM har samlet et overblik over de nye regler og love, og bilejerorganisationen understreger, at der i denne omgang er lidt færre at skulle forholde sig til, end der typisk plejer at være.

Først og fremmest træder de nye bilafgifter i kraft, hvor formålet er, at der i 2030 skal være 750.000 elbiler på danske veje. Derfor er afgifterne lavet om, så elbiler og plug-in hybrider i en årrække får rabat på registreringsafgiften.

Kan tage din bil

En anden lov, der træder i kraft 1. januar 2021, betyder, at kommuner nu kan sælge din bil, hvis du får tre parkeringsafgifter og ikke afhenter din bil inden for et bestemt tidsrum.

Konkret betyder det, at kommuner fremover må fjerne biler, som har fået de maksimale tre p-afgifter. Når der sidder tre p-afgifter i forruden på bilen, skal kommune kontakte ejeren, som så har fire uger til at fjerne den ulovligt parkerede bil. Er bilen ikke blevet afhentet efter de fire uger, må kommuen flytte bilen hen til en opbevaringsplads, hvor ejeren igen har yderligere fire uger til at afhente den. Er det stadig ikke sket, må kommunen sælge bilen.

Fjerner krav

I årevis har ejere af veteranbiler været udfordret af det såkaldte orginalitetskrav, som har gjort, at for at kunne indregistrere til den billigere veteranbilsats har man i de senere år skullet have en helt original veteranbil. Reelt har det betydet, at bilerne nærmest har skullet være helt identiske med dengang, de kørte af fabrikkens samlebånd, hvorfor eksempelvis et sæt uoriginale fælge eller andre bremser end de oprindelige har gjort det dyrt for veteranbilejerne.

Kunne bilen ikke leve op til originalitetskravet, risikerede man nemlig at skulle betale højere afgifter på bilen til Motorstyrelsen.

Nu fjernes flere krav dog, så det bliver lettere og mere gennemskueligt at være ejer af en veteranbil.

Skal køre med styrthjelm

Fremover gælder der også andre regler for de, der ejer eller kører på en såkaldt ATV. I mange år har det været lovpligtigt at køre med styrthjelm på en motorcykel, men flere andre tre- og firehjulede køretøjer, som eksempelvis ATV'er, har været fritaget.

Det stopper dog ved overgangen til 2021, hvor det fra første januar bliver lovpligtigt også at bære styrthjelm, når man kører på en ATV. Bøden er 1500 kr., hvis ikke man lever op til loven.