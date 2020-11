Disse populære biler forurener mere end lovet

Miljøorganisation forudser, at biltypen vil ende i 'historiens skraldespand'

Der er godt gang i salget - både i Europa og i Danmark - af de opladelige hybridbiler, kaldet plug-in hybrider.

Men er de overhovedet så grønne og miljøvenlige, som bilproducenterne påstår?

Det sår miljøinteresseorganisationen 'Transport & Environment' (T&E) med hovedsæde i Bruxelles i en ny undersøgelse tvivl om.

Ifølge undersøgelsen forurener plug-in hybrider meget mere, end bilproducenterne påstår, selv når bilerne har fuldt opladede batterier.

I undersøgelsen medvirker plug-in hybridversioner af BMW X5, Volvo XC60 og Mitsubishi Outlander, og resultaterne viser, at de udleder mellem 28 og 89 procent mere CO2 end påstået, når de kører med fuld strøm på batterierne og i optimale forhold.

Med et tomt batteri udleder de tre til otte gange mere end de officielle værdier.

- Plug-in hybrider er falske elbiler, som er bygget til laboratorietests og skattefordele, ikke ægte kørsel. Vores tests viser, at selv i optimale forhold med fuldt batteri udleder bilerne mere end angivet. Medmindre du kører dem meget blidt, kan CO2-udslippet sprænge skalaen. Regeringerne burde stoppe med at støtte disse biler med milliarder af skatteydernes penge, siger Julia Poliscanova, som er seniordirektør for rene biler, i T&E.

Ikke ejernes skyld

Ifølge T&E er problemerne med de nuværende plug-in hybrider, at de ofte ikke har tilstrækkelige elektriske kræfter, tilstrækkelig elektrisk rækkevidde eller tilstrækkelig ladehastighed. To ud af de tre testede biler kan eksempelvis ikke lynlade.

- Bilproducenter peger på chaufførerne som årsag til plug-in hybriders høje udledninger. Men sandheden er, at mange plug-in hybrider bare ikke er godt konstrueret. De har svage elmotorer, store, forurenende motorer og kan typisk ikke lynlade. Den eneste måde, plug-in hybrider har en fremtid, er, hvis vi ændrer, hvordan vi belønner dem i EU's CO2-tests og -regler. Ellers vil plug-in hybrider snart gøre diesel følgeskab i historiens skraldespand, siger Julia Poliscanova.

