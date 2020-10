Disse syv biler skal kæmpe om titlen som Årets Bil

Nu er vi blevet en anelse klogere på, hvilken bil der ender med at vinde titlen som Årets Bil 2021. Finalefeltet er blevet offentliggjort, og det består af syv forskellige bilmodeller.

Kåringen som Årets Bil har fundet sted siden 1969, og juryen består af cirka 21 medlemmer af Danske Motorjournalister.

De har efter et par intense testdage af hele feltet af kandidatbiler nu afgivet deres stemmer og fundet frem til de syv bilmodeller, der skal kæmpe om den endelige titel.

Det skriver FDM.

Moderne felt

De syv finalemodeller er i alfabetisk rækkefølge BMW 4-serie, Honda e, Peugeot 2008, Renault Captur, Seat Leon, Toyota Yaris og Volkswagen ID.3.

Finalefeltet er et godt billede på den udvikling, som er i gang i bilindustrien med skiftet over til flere el- og hybridbiler, for ud af de syv biler er to rene elbiler, nemlig Honda e og VW ID.3. Yderligere én model, Peugeot 2008, kan fås som både benzin-, diesel- og elbil. Derudover kan to af modellerne fås som plug-in hybrid.

- Det er syv biler, der alle er med til at definere, hvor vi er nået til i bilernes verden i 2020, siger Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør i FDM, til mediet.

Vinderen af titlen som Årets Bil 2021 kåres 25. november. Sidste år vandt Tesla Model 3 titlen som Årets Bil 2020, mens Ford Focus vandt titlen i 2019.

