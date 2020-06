Disse trafikanter står ofte bag spiritusulykker med høj promille

Knallerter udgør en lille procentdel af private køretøjer herhjemme, men de står for mange af de mest alvorlige spiritusulykker

I Danmark udgør knallerter en relativt begrænset mængde af de samlede antal private køretøjer, men alligevel står de for et væsentligt højere antal af spiritusulykker med promiller over 2,0.

Det skriver Danmark Statistik i en pressemeddelelse.

Knallerter udgør 3,4 procent af alle privat indregistrerede køretøjer i Danmark, men i ulykkesstatistikkerne udgør de 38 procent af spiritusulykker med promille over 2,0. Jo højere promillen bliver, jo mere fylder knallerter i statistikken over spiritusulykker i trafikken, viser opgørelsen fra Danmark Statistik.

- Knallertkørerne fylder 13 procent af spiritusulykkerne, hvor promillen er i den lave ende af skalaen dvs. mellem 0,5 og 0,8 promille, hvorefter knallerternes andel af spiritusulykker stiger i takt med promillen, siger Henning Christiansen, fuldmægtig i Danmarks Statistik, i pressemeddelelsen.

I 2018 skete der 56 spiritusulykker i trafikken, hvor en eller flere personer kom til skade, og hvor føreren af det forulykkede køretøj havde en promille på 2,0 eller derover. Knallerter stod for 21 af disse spiritusulykker med over 2,0 i promille, hvilket svarer til 38 procent af alle spiritusulykker af den type i 2018.

Kan være større

Tallene dækker kun spiritusulykker med personskade, hvor politiet er blevet tilkaldt. Ifølge Danmarks Statistik er tallet derfor underestimeret, da spiritusulykker, som ikke kommer til politiets kendskab, herunder de som registreres på skadestuerne, ikke indgår i denne statistik.

Set over en 10-årig periode er antallet af spiritusulykker, hvor knallertføreren har overskredet promillegrænsen, faldet kraftigt.

I 2008 skete der 224 spiritusulykker på knallerter, hvor knallertførerens promillegrænse var overskredet. Dette tal var faldet til 65 i 2018, hvilket svarer til et fald på 71 procent.

Dermed er antallet af spiritusulykker på knallerter også faldet mere, end antallet af spiritusulykker med overskreden promillegrænse er generelt. For alle førere af køretøjer og fodgængere er dette tal faldet fra 744 i 2008 til 259 i 2018 svarende til et fald på 65 procent.

