Disse vinterdæk klarer sig bedst

Har du købt ny bil, og skal der nye vinterdæk til, eller trænger de gamle vinterdæk blot til en udskiftning, kan du nu få hjælp til at finde de bedste af slagsen.

Bilejerorganisationen FDM har nemlig eksekveret deres årlige vinterdæktest af 28 forskellige dæk.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Resultatet fra testen viser, at nye vinterdæk generelt står godt fast på både sne og is, men at det for nogle af dem kniber mere på våd og tør vej. FDM anbefaler, at man går efter dæk, der passer til de ofte våde danske vinterveje.

Vi har haft milde vintre de seneste par år, og det øger ifølge FDM interessen for helårsdæk, som organisationen kalder en 'udmærket løsning,' så længe vinteren ikke bliver hård, og man ikke skal til udlandet.

Skal bilen være klar til reelt vinterføre, er der ifølge testen ingen vej uden om vinterdæk.

- I Danmark er vinteren ofte mere grøn end hvid, og det er netop egenskaberne på våd og tør vej, der adskiller testens bedste dæk fra de mindre gode. Da hastigheden ofte er højere på våde og tørre veje, end når man kører i glat føre, er det vigtigt, at vejgrebet også her er godt og bremselængden kort, siger Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør i FDM, i pressemeddelelsen.

Se også: Nu er der højere krav til bilers sikkerhed: Denne bil imponerer

Blødt gummi

Kombinationen af et anderledes og dybere dækmønster og en blødere type gummi sikrer vinterdæk et bedre vejgreb i sne, is og sjap, end sommer- og helårsdæk kan tilbyde. Men netop den blødere gummi kan i visse tilfælde mærkes på kørslen.

- Afhængig af dækstørrelse og -dimension kan de blødere dæk betyde, at bilen føles en smule mere ustabil på tør vej ved høj fart. Det kunne særligt mærkes på testens 16-tommerdæk. Det har ikke betydning for sikkerheden, men det kan naturligvis betyde noget for kørekomforten, siger Søren W. Rasmussen.

Af testens 28 dæk klarer de otte sig til bedømmelsen ’god’, mens 16 dæk klarer sig gennemsnitligt. Fire dæk dumper, alle på dårlige egenskaber på våd eller tør vej.

- Bilister har forskellige krav til dæk, og det er langtfra sikkert, at testvinderne altid passer til ens behov. Derfor kan det være en god idé at dykke ned i vores test, før man beslutter sig for, hvilke vinterdæk man vil købe. FDM anbefaler, at man altid lægger vægt på, at dækket, man vælger, klarer sig godt på især våd vej, siger Søren W. Rasmussen.

Se alle resultaterne fra årets vinterdæktest på FDM's hjemmeside.

Se også: Bruger du disse? De er hverken rigtig gode eller dårlige