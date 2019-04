Dobbelt så lang rækkevidde: Elektrisk mini-Skoda går i struben på VW

Efter et langt tilløb er Skoda nu klar til at træde ind på markedet for elbiler. Det sker med en lille bybil, der sætter søstermodellen fra Volkswagen til vægs.

Skoda har byttet forbrændingsmotoren i sin Citigo-model ud med batteri og elmotor, og den kombination giver ifølge Skoda en rækkevidde på 260 kilometer efter den nye WLTP-norm.

Det skriver den norske importør på sin hjemmeside i anledning af, at man har åbnet for forhåndsreservationer af bilen.

Den nuværende Skoda Citigo er stort set identisk med Seat Mii og VW Up, hvoraf sidstnævnte har kunnet fås i en elektrisk udgave i en årrække. Her er rækkevidden dog kun opgivet til 160 kilometer efter den gamle og mindre retvisende NEDC-norm, altså under halvdelen af, hvad den nye Citigo præstere.

Det skriver flere norske medier, heriblandt BilNorge.

Importør lover god pris

Den norske Skoda-importør skriver på sin hjemmeside, at bilen vil blive officielt lanceret til maj, og de første norske kunder vil efter planen kunne sætte sig bag rattet i januar 2020.

Det koster et depositum på 5000 norske kroner at blive skrevet på venteliste til bilen, selv om hverken prisen eller det endelige udseende er offentliggjort endnu. Importøren nøjes med at skrive, at prisen bliver 'svært konkurrencedygtig', mens udseendet på den 'nye elektriske Citigo vil afvige noget' fra den nuværende model.

- Dette har vi glædet os til længe. Den elektriske version af Citigo er en lille, smart og praktisk bybil, der dækker de hverdagsbehov, som mange af vores kunder og norske bilister har, siger direktør i Skoda Norge, Thomas Meiner, ifølge BilNorge.

Han tilføjer:

- Vi forventer derfor stor interesse for denne bil og har vurderet, at en reservationsløsning er nødvendig for at varetage kunderne på bedst mulig måde.

Se også: Bilgigant bygger nye biler ud af gamle

Elektrisk SUV på vej

Den elektriske Volkswagen e-Up koster i dag cirka 182.000 kroner i Danmark. Den er en af de ganske få minibiler, der i dag kan fås med elmotor. Mens udvalget af dyrere modeller som Hyundai Kona Electric og Kia e-Niro er hastigt stigende, går det lidt langsommere med de mindre bybiler.

Allerede i februar kom det dog frem, at VW-koncernen planlagde at elektrificere Citigo-modellen. Også den spanske søster, Seat Mii, skal efter planen genopstå som elbil i løbet af i år, men Seat har endnu ikke sat en officiel dato på.

Ifølge det norske TV2 åbner landets Skoda-importør i juni for nye reservationer, men her vil det gælde en elektrisk SUV-model, som Skoda har på vej.

Den er indtil videre blevet vist frem som konceptbilen Vision iV og får angiveligt en rækkevidde på op til 500 kilometer og mulighed for firehjulstræk.

Se også: Populære mikrobiler skifter til elektricitet