Domstol forbyder Tesla-reklame

Den amerikanske elbilproducent Tesla vildleder forbrugerne, når den reklamerer for sine bilers selvkørende funktioner i Tyskland.

Det mener i hvert fald en domstol i München, der derfor har forbudt Tesla at bruge flere vendinger om bilernes selvkørende egenskaber i sine tyske reklamer.

Det skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet må Tesla ikke længere sige eller skrive, at der er 'fuldt potentiale for autonom kørsel', eller at 'Autopilot er inkluderet'.

Tesla har dog mulighed for at appellere dommen, og det er endnu uvist, hvorvidt producenten vælger at gøre brug af den mulighed. Tesla har heller ikke ønsket at kommentere på sagen overfor Reuters.

Domstolen i München er langt fra den første til at slå ned på Teslas retorik omkring elbilernes selvkørende funktioner.

Producenten er i flere år blevet kritiseret for at omtale funktionerne på en måde, der kan misforstås, og allerede tilbage i 2016 tog den tyske transportmyndighed KBA fat i Tesla med et krav om, at man ikke længere gjorde brug af ordet 'Autopilot' i Tyskland.

To år senere besluttede producenten også midlertidigt at tage sin 'Full Self-Driving' pakke af bestillingssiden, da navnet ifølge grundlæggeren Elon Musk skabte for meget forvirring.

I dag er det dog muligt at tilkøbe en 'Fuldt selvkørende funktion' på Teslas danske hjemmeside.

Her skriver producenten imidlertid også, at 'de aktuelt aktiverede funktioner kræver aktiv overvågning fra førerens side og gør ikke køretøjet selvkørende'.

