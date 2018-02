Donald Trump vil af med Obamas grønne krav: Nye biler skal have lov at bruge mere benzin

Smarte og små turbomotorer, hybridteknologi og helhjertede elbiler bliver i disse år kørt frem hos forhandlerne i ét væk. Bilproducenterne konkurrerer verden over om, hvem der kan lave de mest miljøvenlige biler, men meget tyder nu på, at Donald Trump har sat sin præsident-Cadillac i bakgear.

Ifølge mediet Automotive News undersøger de amerikanske myndigheder i øjeblikket flere muligheder, der kan reducere kravene til nye bilers brændstofforbrug. Det til trods for, at det kun er syv år siden, at de samme myndigheder under præsident Barack Obama besluttede gradvist at skærpe kravene mellem 2017 og 2025.

Mediet skriver, at flere bilproducenter har lagt pres på Donald Trump for at få ham til at kigge kravene efter i sømmene. De mener angiveligt, at den lave efterspørgsel efter hybridbiler sammen med lave brændstofpriser har ændret markedet i en sådan grad, at kravene ikke længere er tidssvarende.

Tre eksperter: Sådan bliver det næste år med Trump

Krav skal sænkes til 15 km/l

I dag skal bilproducenternes samlede vognpark ramme et gennemsnit på 46,6 miles pr. gallon, svarende til cirka 20 km/l, i USA. Men et af forslagene, som myndighederne undersøger, går ud på at sænke gennemsnittet til 35,7 miles pr. gallon eller 15 km/l for den samlede vognpark.

Det vil ifølge myndighederne få den betydning, at andelen af nye hybrid- og elbiler, der bliver solgt i i USA i 2030, vil falde fra 61 procent med de nuværende regler til bare 10 procent. Bilproducenterne vil simpelthen ikke behøve at sælge så mange miljøvenlige biler for at overholde reglerne, som det er tilfældet i dag.

Se også: Indien klar med løsning på forurening: Biler over 15 år skal sendes direkte til skrot

Undersøgelsen, som Automotive News har set, indeholder også alternative løsninger, der ikke i lige så høj grad vil sænke de nuværende miljøkrav. Men den udpeger ifølge mediet ikke den mest hensigtsmæssige løsning.

Undersøgelsen er ikke tiltænkt offentliggørelse, men giver ikke destro mindre et indblik i myndighedernes arbejde med at formulere nye miljøkrav til biler.



Sætter uret et årti tilbage

De nye miljøregler skal efter planen lanceres til marts. Men hvis præsident Donald Trump vil slække kravene til bilindustrien over hele landet, skal han først overbevise myndighederne i Californien.

Staten er kendt for at være frontløber, når det kommer til miljøregler, og selv om Californiens miljøstyrelse ikke vil kommentere konkret på undersøgelsen, siger en talsmand, at man som udgangspunkt er skeptisk over for ideen om at tillade færre miljøvenlige biler.

- Det er klart, at for at være konkurrencedygtig globalt er den amerikanske bilindustri nødt til at holde trit med resten af verden. Det er den vej, Californien bevæger sig. Det vil være uklogt af myndighederne at sætte bilteknologiens ur et årti tilbage, siger talsmand Stanley Young.

Se også: Ny model sender Tesla i gulvet: Blødte 12 milliarder sidste år