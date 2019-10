Dræbt filmhelts biler skal under hammeren: - En fantastisk samling

Skuespilleren Paul Walker, som blev dræbt i en bilulykke i 2013, var både i filmens verden og i det virkelige liv en stor bilentusiast.

'Fast and the Furious'-skuespilleren havde en omfattende privat bilsamling, og nu skal 21 af Walkers biler sælges på auktion hos auktionshuset Barrett-Jackson. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Vi er dybt beærede over at kunne tilbyde denne fantastiske Paul Walker-samling på vores Scottdale-auktion i 2020, siger Craig Jackson, formand og administrerende direktør for Barrett-Jackson, i pressemeddelelsen.

- Pauls indflydelse var enorm gennem både hans karriere som skuespiller i filmene 'Fast and the Furious' og hans filantropiske drivkraft som grundlægger af Reach Out Worldwide. Vi er stolte af at hjælpe med at fortsætte Paul Walkers arv ved at tilbyde hans anerkendte samling til nye kommende ejere, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Både i filmens verden og i privaten var Paul Walker særdeles glad for biler. Her ses tre af bilerne fra hans private samling. Foto: Barrett-Jackson

Vild med tyskere

Selv om Paul Walker i bilfilmene ofte kørte i japanske biler, tyder hans bilsamling på, at han privat mere var til tyske biler.

Således havde Walker hele syv forskellige udgaver af den sportslige BMW M3. To af dem er af E30-modellen, mens de resterende er E36-modellen i den specielle Lightweight-version.

Du kan se alle bilerne, som kommer under hammeren, i faktaboksen nedenfor.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Paul Walkers biler Paul Walkers biler, som skal under hammeren: - 1963 Chevrolet Nova Wagon - 1964 Chevrolet Chevelle Wagon - 1967 Chevrolet II Nova - 1988 BMW M3 E30 - 1989 Nissan R32 Skyline Race Car - 1991 BMW M3 E30 Coupe - 1995 BMW M3 E36 Lightweight - 1995 BMW M3 E36 Lightweight - 1995 BMW M3 E36 Lightweight - 1995 BMW M3 E36 Lightweight - 1995 BMW M3 E36 Lightweight – Factory LTW wing and race-livery delete - 1995 Ford Bronco SUV - 2000 Audi S4 - 2003 Ford F250 Pickup - 2004 GMC Sierra 1500 Pickup - 2005 Harley-Davidson RS Motorcycle - 2006 Toyota Tundra Pickup - 2008 Suzuki Motorcycle - 2009 Nissan 370Z - 2011 BMW Motorcycle - 2013 Ford Mustang Boss 302S Race Car

- Paul Walkers samling spænder over fem årtiers automobil storhed og afspejler virkelig hans personlige smag, siger Steve Davis, præsident for Barrett-Jackson i pressemeddelelsen.

Blandt bilerne er også en Nissan 370X fra 2009, som medvirkede i filmen 'Fast Five'.