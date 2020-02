Dramatisk video: Her bliver kvinde reddet ud af synkende bil

At være heldig i en ellers uheldig situation kan for nogle betyde forskellen mellem liv og død.

Da en kvinde ved navn Molly Pedrone pludselig under et epileptisk anfald befandt sig i en synkende bil i en kanal i Florida, kunne det meget let have haft fatale konsekvenser for kvinden, hvis ikke andre havde opdaget hende i den synkende bil.

Men det gjorde en mand ved navn Shawn Turner heldigvis, da hans søn så bilen liggende i vandet, da de kørte hen over en bro.

Det skriver CNN, som har talt med Turner.

- Jeg ved, at biler ikke flyder længe, så jeg hoppede i, så hurtigt jeg kunne, fortæller Shawn Turner til CNN.

- Jeg kravlede ind, løsnede hendes sele og skubbede hende ud af bilruden, siger Turner.

Du kan se episoden, som fandt sted 23. februar i Boca Raton i Florida, i videoen over artiklen.

Molly Pedrone var ifølge CNN kommet kørende ad vejen, da hun efter eget udsagn fik et epileptisk anfald, som altså resulterede i, at hun kørte ned i kanalen.

Her blev hun heldigvis reddet af Shawn Turner, som sammen med en anden mand ved navn Adam Gunn fik kvinden bragt i land, hvor de forblev ved hendes side, indtil redningspersonale kom til stedet.

