Drengedrømme sælges: Fire kendte filmbiler skal på auktion

Fire gule sportsvogne fra Transformers-filmene skal have nye ejere

I 35 år har robotterne fra Transformers-universet givet anledning til fascination og leg på mangen et børneværelse verden over.

Uanset om man har mødt robotterne som legetøj, i tegneserier, tegnefilm eller i de seneste års spillefilm, så kan man med stor sandsynlighed genkende de fire biler, der nu skal under hammeren hos auktionshuset Barrett-Jackson.

Den gule farve, de sorte striber og mørke fælge afslører nemlig, at der er tale om fire eksemplarer af den gennemgående karakter, robotten Bumblebee. Ligesom flere af de øvrige karakterer i legetøjsuniverset kan denne omdanne sig til en bil, hvis design i dette tilfælde er inspireret af en bi.

Bilerne har alle været på skærmen i løbet af de seneste fem Transformers-film fra 2007 til 2017, og auktionen er med andre ord en sjælden mulighed, hvis man drømmer om en komplet samling af filmbilerne fra serien. De fire hurtige bier sælges da også som en samlet pakke til én heldig vinder, og overskuddet går til velgørenhed.

Det skriver mediet The Drive.

Baseret på Camaro

Det fremgår ikke, hvad bilerne er vurderet til at indbringe, men de kommer efter alt at dømme ikke ud at køre igen. Alle fire er udstyret med en såkaldt scrap title, der svarer til en dansk erklæring om totalskade.

Det er dog uklart, om bilerne rent faktisk er ude af stand til at køre, eller om det bare er en juridisk løsning.

Alle fire biler er baseret på den amerikanske sportsvogn Chevrolet Camaro og følger den samme designudvikling som standardmodellen. Tilbage i 2007 brugte Chevrolet den første film til at introducere den nye Camaro-model, der endnu ikke var gået i produktion, og bilen er derfor også kun en prototype.

Ifølge The Drive er det i virkeligheden en Pontiac GTO, der har fået et nyt karosseri og interiør. Ikke desto mindre blev bilen brugt i både den første og anden film i serien.

Mangelfuld samling

Først i tredje film blev prototypen udskiftet med en rigtig Camaro, og i fjerde og femte film brugte Chevrolet igen det store lærred som udstillingsvindue for de designændringer af modellen, man arbejdede på. De to nyeste biler er derfor også heftigt opdaterede prototyper.

Selv om de fire biler dækker alle fem film, er det ikke en komplet samling af Bumblebee-karakterens biler. Hertil mangler blandt andet den gule Chevrolet Camaro fra 1977, der også blev brugt i den første spillefilm, og ikke mindst den originale VW Boble. Det er denne noget mindre spotslige bil, som Bumblebee-robotten kan omdanne sig til i flere af de originale tegneserier og -film.

De fire biler skal under hammeren 19. januar. Det sker samtidig med, at den seneste spillefilm i Transformers-serien, 'Bumblebee' kører i biografen.

