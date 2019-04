Dronningens 'hurtige' limousine skal på auktion

Audi A8, Bentley Mulsanne og Maserati Quattroporte.

Kongehusets medlemmer er i dag kendt for at køre i pompøse og en gang imellem også (lidt for) hurtige biler, men ingen af dem kommer i nærheden af dronning Ingrid, når det gælder om at vælge biler med motorsports-trofæer på hylden.

Tilbage i 1956 bestilte hun en Jaguar Mark VII, der trods sit tilbagelænede udseende var en hidsig karl for sin tid. Under hjelmen lå en sekscylindret rækkemotor med muskler nok til at ramme 100 miles i timen, og af samme grund var bilen en særdeles succesfuld racerbil i midten af 1950'erne.

Dronning Ingrids eksemplar er fra samme år, som Mark VII vandt Monte Carlo Rally, og Krone-bilen skal i denne uge under hammeren i Essen, Tyskland. Det sker i forbindelse med den store Techno Classica-udstilling for klassiske biler.

Se også: Elton Johns røde raket skal sælges

Omlakeret i sølv og blå

Både RM Sotheby's og Coys auktionshuse vil afholde bilauktion på messen, og Hendes Majestæts Jaguar er en del af den lange og savlfremkaldende inventarliste hos sidstnævnte.

Informationerne om bilen er sparsomme, men ifølge auktionshuset vil der følge et certifikat med i handlen, der bekræfter bilens kongelige historie.

Siden tiden i Danmark er den blevet omlakeret i en farvekombination af sølv og blå, og Coys vurderer, at bilen vil indbringe mellem 260.000 og 300.000 kroner.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Coys.co.uk

Foto: Coys.co.uk

Flere af dronning Ingrids biler kørte i sin tid med Krone 411-nummerplade, men det er uklart, om denne model har båret samme nummer. Det skyldes ikke mindst, at det ikke er den eneste Jaguar Mark VII, som dronningen har ejet.

I 2016 blev en anden Mark VII med kongeblå lakering og rødt interiør solgt hos auktionshuset Lauritz. Den var ifølge salgsopslaget fra 1954 og Hendes Majestæts 'første Jaguar'. At dømme ud fra de gamle billeder, som det danske auktionshus har vedlagt, bar denne bil Krone 411.

Til trods for bilens historie og at der var tale om den kraftigere 'M'-variant af Mark VII, lød hammerslaget i 2016 på 205.000 kroner trods en vurdering på 250.000 kroner.

Dronning Ingrids lidt nyere og tofarvede Krone-bil skal under hammeren 13. april.

Se også: 81 glemte klassikere gravet frem: Skal på auktion denne weekend