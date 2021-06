Dropper Aston Martin for... Dacia

Som bildesigner må det være et drømmejob at arbejde for en bilproducent som Aston Martin, og derfor er det opsigtsvækkende, at Aston Martins designchef, Miles Nürnberger, inden længe skifter job.

Han skal nemlig være designdirektør hos det rumænske discountbilmærke Dacia, der står bag modeller som Logan og Duster.

Det oplyser Dacia i en pressemeddelelse.

- Miles er en anerkendt designer, der har inspireret mange med sit arbejde hos Aston Martin. Hans erfaring og passion for at bygge stærke mærker gennem design er en kæmpe gevinst for Dacia, og vil os hjælpe med at definere Dacias design i fremtiden, siger Laurens van den Acker, som er designchef hos Renault, der ejer Dacia.

Miles Nürnberger begyndte hos Aston Martin tilbage i 2008 med udviklingen af Aston Martin Lagonda, hvor han var ansvarlig for det udvendige design. Han blev i 2018 udnævnt til designchef hos mærket og har vundet priser for sit arbejde der.

Nyt kapitel

For nyligt offentliggjorde Dacia, at bilproducenten vil indlede et nyt kapitel i mærkets historie ved at redefinere sig selv, og derfor skifter Dacia logo og farvesprog.

Væk er Dacias tidligere blå farve og de runde bogstaver, og ind er kommet grå og grøn, mens logoet nu er kantet og robust.

I den forbindelse oplyse Dacia, at det det nye logo vil blive monteret på mærkets nye biler i slutningen af 2022.