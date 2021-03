Dropper benzin- og dieselbiler: Volvo vil kun bygge elbiler

Det skal være slut med forbrændingsmotorer i nye Volvo-modeller senest i år 2030. Volvo vil være en førende spiller på markedet for de mere eksklusive elbiler og sigter mod at blive et rent elbilfirma inden udgangen af 2030.

Det oplyser Volvo i en pressemeddelelse.

Med andre ord dropper Volvo altså benzin- og dieselmotorer for udelukkende at bygge elbiler senest i år 2030.

- I stedet for at investere i noget, vi ved, er en dårlig forretning, vælger vi at investere i fremtiden - og den er elektrisk og online, siger Håkan Samuelsson, adm. direktør for Volvo Cars, i pressemeddelelsen.

Sælger mange elbiler: Nu vil de tredoble

Flere elbiler på vej

I fjor lancerede Volvo mærkets første elbil, XC40 Recharge.

I de kommende år vil Volvo Cars yderligere lancere en række elektriske modeller. Inden år 2025 sigter virksomheden mod, at 50 procent af dens globale salg skal bestå af fuldelektriske biler, hvor resten er hybrider. Inden 2030 skal alle biler i modelprogrammet være fuldelektriske.

- Der er ingen langsigtet fremtid for biler med forbrændingsmotor, siger Henrik Green, som er teknologichef hos Volvo.

Nu kommer svensk elbilmærke til Danmark