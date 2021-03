Dropper benzinmotorer: Nu bliver dette bilmærke elektrisk

Endnu et bilmærke vil inden længe udelukkende producere elbiler. Trenden med at sige farvel til biler med forbrændingsmotorer skyller ind over bilindustrien, og denne gang er det BMW-ejede Mini, som senest i år 2025 vil lancere mærkets sidste bil med forbrændingsmotor.

Herefter vil Mini udelukkende lancere 100 procent elektriske modeller, og fra starten af 2030'erne skal hele mærkets modelprogram være elbiler.

Det oplyser BMW Group i en pressemeddelelse.

'Mini skal spille en pionérrolle fremadrettet, da det urbane brand er absolut ideelt til elektrisk mobilitet,' skriver BMW Group om Minis fremtid.

Helt konkret vil Mini lancere en ny bil med forbrændingsmotor for sidste gang senest i 2025, mens bilproducenten forventer, at 50 procent af nybilsalget af Minier i 2027 vil udgøres af elbiler. I starten af det næste årti skal hele Minis modelprogram bestå af elbiler.

Ny crossover på vej

I dag har Mini den fuldtelektriske SE på modelprogrammet. Snart vil der blive lanceret en efterfølger til crossoveren Mini Countryman, og den skal bygges på Minis fabrik i Leipzig fra år 2023.

Den nye Mini crossover-model vil blive produceret i versioner med både forbrændingsmotorer og i 100 procent elektriske udgaver.

