Du må ikke køre den på almindelig vej

Umiddelbart kunne man godt tænke, at man ikke kan få kunder til at betale mange penge for en bil, som man ikke må køre på offentlig vej.

Men når man bevæger sig i de allerøverste luftlag, hvor penge ikke er noget, man snakker om, og hvor det gælder om at eje det ypperste, der kan opstøves, er historien en anden.

Mercedes' afdeling for sportslige biler, AMG, har lanceret en ny bil, som er den mest kraftfulde sportsvogn, som AMG-afdelingen nogensinde har udviklet.

AMG GT Track Series hedder modellen, der udelukkende må bruges på lukkede baner. Track Series bliver kun bygget i 55 eksemplarer, og prisen er 369.000 euro, svarende til lige over 2,7 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Track Series ligner da også noget, der hører hjemme på en racerbane. Foto: PR

Du kan desværre ikke tage denne bil til bageren en søndag formiddag. Foto: PR

Komfort? Glem det. Foto: PR

Heftig størrelse

Hvad er det så, de 55 heldige kunder får for deres mange penge?

AMG GT Track Series er, som navnet antyder, baseret på den almindelige sportsvogn AMG GT, men i baneversionen har AMG-afdelingen lagt sig i selen for at gøre bilen både mere kraftfuld og mere fokuseret til banekørsel.

Fra en 4,0-liters V8-motor er der hele 734 hk samt 850 Nm at gøre godt med, og motoren spiller sammen med en seks-trins sekventiel gearkasse. Banebilen vejer 1400 kg og har, som det hører sig til i en 'racerbil', en tank på 120 liter.

- I udviklingen af Mercedes-AMG GT Track Series satte vi os det mål, at vi skal tilbyde give ambitiøse motorsportskunder et modent og yderst eksklusivt redskab til banekørsel, siger Stefan Wendl, som er chef for Mercedes-AMG's afdeling for kunde-motorsport.