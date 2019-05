Dyrere at tanke: Prisen på benzin og diesel stiger

Det er blevet dyrere at tanke sin bil med enten benzin og diesel. Siden nytår er prisen på en liter benzin steget med 1,53 kroner. Diesel er steget 85 øre pr. liter i samme periode.

Det viser de seneste tal fra brancheorganisationen Drivkraft Danmark, som FDM har skrevet om.

Højeste listepris på benzin i år var 27. april, hvor en liter benzin kostede 13,19 kroner.

Udviklingen i listepriserne viser også, at forskellen mellem at tanke benzin og diesel rent prismæssigt bliver større.

Ifølge FDM skyldes det især, at vinteren er forbi, og efterspørgslen på fyringsolie derfor ikke er særlig høj.

Flere årsager

Grunden til, at priserne på brændstof generelt går opad efter i en længere periode at have ligget på et ganske lavt niveau, er ifølge Søren V. Kristensen, som er chefanalytiker hos Sydbank, flerstrenget.

- Makroøkonomisk er dollaren, som verdens olie handles i, blev styrket en smule. Det samme er råolieprisen, efter at OPEC-landene har begrænset produktionen. Samtidig truer USA med at skærpe sanktionerne mod den iranske olie, mens hverken Venezuela eller Libyen producerer olie i nævneværdigt omfang i øjeblikket, siger Søren V. Kristensen til FDM om årsagerne til de højere brændstofpriser.

I Sydbank forventer de, at olieprisen falder en smule i løbet af året.

