Dyster melding fra autobranchen: Hver femte risikerer konkurs

Coronakrisen gør ondt på virksomhederne beskæftiget i autobranchen. Således melder hver femte virksomhed i autobranchen, at de risikerer at gå konkurs inden for et år.

Det skriver Autobranchen Danmark i en pressemeddelelse.

Det er en af hovedkonklusionerne i en ny medlemsundersøgelse, som AutoBranchen Danmark har gennemført i maj 2020. I medlemsundersøgelsen har 176 medlemmer fordelt over hele landet og inden for flere forskellige forgreninger af autobranchen svaret på en lang række spørgsmål om coronavirussens direkte konsekvenser for erhvervssektoren med biler i fokus.

Den danske autobranche beskæftiger tusindvis af medarbejdere rundt om i Danmark med bilsalg, værksted, klargøring, reservedele, autolakering og it.

Hos Autobranchen Danmark er adm. direktør Gitte Seeberg ikke så overrasket over, at rigtig mange virksomheder er ramt hårdt i øjeblikket og i værste fald kan blive tvunget til at lukke.

- Langt de fleste virksomheder har oplevet en nedgang i omsætningen på mellem 20 og 60 procent. Og en del har afskediget. Medlemmerne peger især på de lukkede grænser og de manglende langsigtede planer for genåbningen som et problem, der har direkte effekt på forbrugernes lyst til at købe nye eller brugte biler, siger Gitte Seeberg i pressemeddelelsen.

Knap 30 procent af de adspurgte i undersøgelsen har problemer med leverancen af varer i forbindelse med grænselukningen. Det kan både være reservedele, men også leveringen af biler til kunder, som har bestilt dem.

- I flere tilfælde berettes der om forlængede leveringstider på mellem to og op til omkring seks måneder. Det har stor betydning for likviditeten i virksomhederne og kundernes tålmodighed, siger Gitte Seeberg.

Kan brænde inde med biler

For nyligt kom det også frem, at mange danske bilforhandlere risikerer at brænde inde med en masse biler.

Mange nyvognsforhandlere har nemlig flere tusinde biler på lager, som skal være solgt inden 1. september.

Her bliver den nye WLTP-målemetode til at teste brændstofforbrug og CO2-udledning et lovkrav i alle nye biler, og så er det slut med at sælge biler, der gør brug af den gamle NEDC-metode. Ændringen gælder i alle EU-lande.

Det estimeres, at de danske bilforhandlere har i omegnen af 5000 biler af denne slags stående på lager.

I Autobranchen Danmark er man i dialog med transportminister Benny Engelbrecht (S) om en forlængelse af tidsfristen, og Autobranchen Danmark håber på en forlænget tidsfrist på seks måneder.

