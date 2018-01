Dyt, råb og trusler om politi er ikke nok: Er dette verdens mest stædige bilist?

Bilisten vil ikke have, at nogen kommer foran vedkommende i køen

Køkultur er genstand for evig debat.

Skal man eksempelvis holde rækkefølgen fra køen, hvis der åbner en ny kasse i supermarkedet, eller er det først til mølle?

I trafikkens verden kan der også opstå kontroverser, når der er kø på vejene, og trafikken snegler sig afsted.

Et eksempel på det fandt sted 14. januar i England, hvor en bilist gennem et såkaldt dash-cam har optaget en video af, hvordan han i sin bil bliver blokeret af først én og senere to forankørende bilister, der ikke vil lade ham - eller andre - komme foran i køen.

Heller ikke selv om der umiddelbart ser ud til at være fri plads i vejbanen foran dem.

Personen, som kører bilen, hvor der filmes fra, fortæller, at de forankørende angiveligt ved en fejl troede, at vejbanerne var lukkede, fordi der tidligere havde været skilte om, at man skulle trække ind i de andre vejbaner, men ifølge bilisten i den filmende bil var alle vejbanerne genåbnet med en maksimal tilladt hastighed på 40 miles i timen.

- Fejl sker, så jeg prøvede at forklare det til manden i bilen foran mig, men han ignorerede mig og tre andre bilister, som alle var træt af at blive blokeret helt unødvendigt, lyder det fra personen i bilen bagved ifølge Daily Motion.

- Jeg tror, de blokerede vejen i 15 minutter.

I videoen, som du kan se øverst i artiklen, ser man flere personer gå hen og snakke med chaufføren i en af de to biler foran, men det lykkedes ikke at få vedkommende til at trække ind til siden.

Heller ikke selv om bilisten i bilen, der har dash-cam i forruden, ender med at true med at tilkalde politiet.

Først til sidst i videoen ser man, at bilisterne trækker ind til siden, så de biler, der har ligget bagved, kan få lov at køre forbi.

Hvad siger du? Har de ret til at spærre motorvejen i den situation?