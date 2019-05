Edderkop overraskede kvindelig bilist: Bilen er ikke set siden

Bilen endte i en flod, og nu skal dykkere ud for at finde den

Er man bange for edderkopper, er det ikke sjovt, hvis der pludselig lander en edderkop i ens skød, mens man kører bil.

Det skete for nyligt for en kvinde fra den amerikanske stat Georgia, da hun var ved at bakke sin Kia ned ad en bådrampe til en flod for at få en kajak sat i vandet.

Det fortæller NBC News.

Mens hun var ved at bakke ned ad rampen, blev hun pludselig overrasket af en edderkop, som hoppede ned i kvindens skød, oplyses det af politiet i Georgia i en pressemeddelelse.

Skræmt ud af bilen

Kvinden blev særdeles skræmt over edderkoppens pludselige ankomst, så hun skyndte sig at hoppe ud af bilen uden at trække håndbremsen eller at sætte automatgearet i 'P'.

Kia'en trillede herefter ned i floden Etowah, hvor den blev taget af strømmen. Herefter forsvandt bilen ud af syne, da den var helt dækket af vand.

En sejler, som var i området, forsøgte at finde bilen, men uden held.

Se også: Edderkop skyld i voldsom bilulykke

Endnu er bilen ikke fundet, og nu vil kvindens forsikringsselskab ifølge mediet få et dykkerteam til at lokalisere og fjerne bilen fra floden.

At bilister kan blive chokerede over edderkopper er ikke kun noget, der sker i udlandet.

For et par år siden blev en håndværker fra Albertslund Tømrer og Snedker A/S så chokeret under kørsel, da en edderkop kom forbi, at vedkommende endte med at sende sin håndværkerbil ind i et træ.